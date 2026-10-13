Ощадбанк перевірив стійкість роботи відділень у чотирьох прифронтових областях: як вони захищені

Ощадбанк перевірив стійкість роботи відділень у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Сумській областях в умовах воєнних викликів.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі банку.

Перевірку провів заступник голови правління банку Євгеній Драчко-Єрмоленко. Він оцінював готовність відділень до перебоїв з електропостачанням, справність систем безпеки та організацію роботи.

Як захищають відділення

Усі відділення в прифронтових регіонах обладнані резервними джерелами живлення та забезпечені запасами пального. У найбільш небезпечних районах банк також використовує захисні ролети, броньовані конструкції, габіони й антидронові сітки.

Під час перевірок окрему увагу приділили безпеці працівників і клієнтів, а також готовності установ працювати за відсутності електроенергії.

"Головна мета інспекції — пересвідчитись, що всі наші безпекові, інженерні та операційні рішення є повністю справними та ефективно захищають людей і банківську інфраструктуру", — зазначив Драчко-Єрмоленко.

Скільки відділень працює біля фронту

У чотирьох областях функціонують 196 відділень Ощадбанку:

71 — у Дніпропетровській області;

59 — у Харківській;

35 — у Сумській;

24 — у Запорізькій.

За підсумками восьми місяців 2026 року всі чотири прифронтові філії увійшли до першої десятки банку за операційним прибутком.

Станом на 1 вересня Дніпропетровська, Харківська та Сумська філії також входили до десятки лідерів за обсягами кредитування та залучених коштів. Сумська філія посіла четверте місце за обсягом кредитів юридичним особам. Дніпропетровська філія була третьою за залишками коштів клієнтів, а Харківська — третьою за обсягом вкладів населення серед регіональних управлінь банку.

Нагадаємо, під час чергового ворожого обстрілу Херсона 22 вересня під ворожий удар потрапила одна з будівель Ощадбанку. Внаслідок влучання артилерійського снаряда споруда зазнала значних руйнувань.