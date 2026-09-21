Ощадбанк подвоїв фінансування енергопроєктів бізнесу: скільки вже видано кредитів

Ощадбанк у 2026 році профінансував енергетичні проєкти мікро-, малого та середнього бізнесу приблизно на 2 млрд грн — удвічі більше, ніж у 2024–2025 роках. Загалом банк профінансував 1640 таких проєктів на 3,6 млрд грн, що відповідає близько 250 МВт потужності.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба держбанку.

"Ми бачимо, що попит на енергетичні проєкти з боку ММСБ уже став системним. Якщо у 2022–2023 роках він був практично відсутнім, то сьогодні ми говоримо про мільярди гривень фінансування щороку", — повідомив заступник директора департаменту продажів ММСБ Ощадбанку Денис Самчук.

Зміна структури попиту

Раніше близько 60% профінансованих Ощадбанком енергопроєктів становили сонячні електростанції. Тепер бізнес дедалі частіше звертається за фінансуванням систем накопичення енергії (BESS), зокрема для встановлення накопичувачів на вже діючих сонячних електростанціях. Також зростає попит на комплексні рішення, що поєднують сонячну генерацію та накопичення енергії.

За словами Самчука, для банку під час ухвалення рішення важлива не лише технологія, а й економічна доцільність проєкту та здатність підприємства обслуговувати кредит. Банк оцінює фінансовий стан бізнесу, власний внесок клієнта, якість обладнання та репутацію постачальника.

Економічний ефект від BESS може полягати у зниженні витрат на електроенергію, ефективнішому використанні власної генерації, оптимізації пікових навантажень, резервному живленні та скороченні втрат через простої.

Наприклад, Ощадбанк профінансував проєкт великої сонячної електростанції на Хмельниччині, доповнений системою накопичення енергії.

Для фінансування бізнес може скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", партнерськими програмами з виробниками енергетичного обладнання та гарантійними інструментами міжнародних фінансових організацій і держави.

Окремим викликом для енергетичних інвестицій залишаються воєнні ризики. Банк використовує гарантійні інструменти для їх часткового покриття, тоді як для клієнта одним із механізмів захисту є страхування воєнних ризиків. Для такого страхування також діє державна програма компенсації вартості.

Нагадаємо, Ощадбанк виділив €10,34 млн компанії "Еко-Фотуре "Камʼянка" на будівництво трьох сонячних станцій і потужного накопичувача енергії у Хмельницькій області.