Ощадбанк удвоил финансирование энергопроектов бизнеса: сколько уже выдано кредитов

Ощадбанк в 2026 году профинансировал энергетические проекты микро-, малого и среднего бизнеса примерно на 2 млрд грн — вдвое больше, чем в 2024–2025 годах. В общей сложности банк профинансировал 1640 таких проектов на 3,6 млрд грн, что соответствует около 250 МВт мощности.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

"Мы видим, что спрос на энергетические проекты со стороны ММСБ уже стал системным. Если в 2022-2023 годах он практически отсутствовал, то сегодня мы говорим о миллиардах гривен финансирования ежегодно", - сообщил заместитель директора департамента продаж ММСБ Ощадбанка Денис Самчук.

Изменение структуры спроса

Ранее около 60% профинансированных Ощадбанком энергопроектов составляли солнечные электростанции. Теперь бизнес все чаще обращается за финансированием систем накопления энергии (BESS), в частности, для установки накопителей на уже действующих солнечных электростанциях. Также растет спрос на комплексные решения, совмещающие солнечную генерацию и накопление энергии.

По словам Самчука, для банка при принятии решения важна не только технология, но экономическая целесообразность проекта и способность предприятия обслуживать кредит. Банк оценивает финансовое состояние бизнеса, вклад клиента, качество оборудования и репутацию поставщика.

Экономический эффект от BESS может заключаться в снижении затрат на электроэнергию, более эффективном использовании собственной генерации, оптимизации пиковых нагрузок, резервном питании и сокращении потерь из-за простоев.

К примеру, Ощадбанк профинансировал проект большой солнечной электростанции на Хмельнитчине, дополненный системой накопления энергии.

Для финансирования бизнес может использовать государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%", партнерские программы с производителями энергетического оборудования и гарантийными инструментами международных финансовых организаций и государства.

Отдельным вызовом для энергетических инвестиций остаются военные опасности. Банк использует гарантийные инструменты для их частичного покрытия, тогда как для клиента одним из механизмов защиты является страхование военных рисков. Для такого страхования действует также государственная программа компенсации стоимости.

Напомним, Ощадбанк выделил €10,34 млн компании "Эко-Фотуре "Каменка" на строительство трех солнечных станций и мощного накопителя энергии в Хмельницкой области.