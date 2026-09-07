Ощадбанк выдал 10 млн евро кредита на три солнечных станции

Ощадбанк выделил €10,34 млн компании "Эко-Фотуре "Каменка" на строительство трех солнечных станций и мощного накопителя энергии в Хмельницкой области.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

Что предполагает проект

Общая мощность трех СЭС составит 18,322 МВт. Также в рамках проекта будет установлена система накопления энергии мощностью 50 МВт. После ввода комплекса в эксплуатацию ожидается производство до 22,6 тыс. МВтч электроэнергии в год.

По словам члена правления Ощадбанка, ответственной за ММСБ, Натальи Бутковой-Витвицкой, малый и средний бизнес все чаще инвестирует не только в резервное энергоснабжение, но и в новые генерирующие мощности.

"С начала года Ощадбанк профинансировал строительство солнечных электростанций общей мощностью 42,6 МВт почти на 850 млн грн", - отметила она.

По данным Ощада, строительством будет заниматься ООО "Солар Стальконструкция" - украинская вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении проектами солнечной энергетики и систем хранения энергии. Компания работает на рынке с 2012 года, имеет опыт реализации более 5ГВт проектов и ведет свою деятельность в 20 странах мира.

Об "Эко-Фотуре "Каменка"

ООО "Эко-Фотуре "Кам'янка" - это украинская компания в сфере возобновляемой энергетики, специализирующаяся на производстве электроэнергии и реализующая масштабные проекты по строительству солнечных электростанций (СЭС).

По данным YouControl, общество основано в марте 2018 года. Его уставный фонд составляет 240 тысяч гривен. Конечным бенефициарным владельцем является Инна Яременко, с долей 90%.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк прорабатывает около 1000 заявок на финансирование энергетических проектов с общим спросом около 2,5 млрд. грн. Госбанк предлагает ряд программ поддержки микро-, малого и среднего бизнеса – от солнечной генерации и систем накопления энергии до ветровых, газовых, биогазовых проектов и резервной генерации.