UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,80

44,66

EUR

52,14

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Ощадбанк выдал 10 млн евро кредита на три солнечных станции

Солнечная электростанция, СЭС
В Хмельницкой области построят три новых СЭС / Freepik

Ощадбанк выделил €10,34 млн компании "Эко-Фотуре "Каменка" на строительство трех солнечных станций и мощного накопителя энергии в Хмельницкой области.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

Что предполагает проект

Общая мощность трех СЭС составит 18,322 МВт. Также в рамках проекта будет установлена система накопления энергии мощностью 50 МВт. После ввода комплекса в эксплуатацию ожидается производство до 22,6 тыс. МВтч электроэнергии в год.

По словам члена правления Ощадбанка, ответственной за ММСБ, Натальи Бутковой-Витвицкой, малый и средний бизнес все чаще инвестирует не только в резервное энергоснабжение, но и в новые генерирующие мощности.

"С начала года Ощадбанк профинансировал строительство солнечных электростанций общей мощностью 42,6 МВт почти на 850 млн грн", - отметила она.

По данным Ощада, строительством будет заниматься ООО "Солар Стальконструкция" - украинская вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении проектами солнечной энергетики и систем хранения энергии. Компания работает на рынке с 2012 года, имеет опыт реализации более 5ГВт проектов и ведет свою деятельность в 20 странах мира.

Об "Эко-Фотуре "Каменка"

ООО "Эко-Фотуре "Кам'янка" - это украинская компания в сфере возобновляемой энергетики, специализирующаяся на производстве электроэнергии и реализующая масштабные проекты по строительству солнечных электростанций (СЭС).

По данным YouControl, общество основано в марте 2018 года. Его уставный фонд составляет 240 тысяч гривен. Конечным бенефициарным владельцем является Инна Яременко, с долей 90%.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк прорабатывает около 1000 заявок на финансирование энергетических проектов с общим спросом около 2,5 млрд. грн. Госбанк предлагает ряд программ поддержки микро-, малого и среднего бизнеса – от солнечной генерации и систем накопления энергии до ветровых, газовых, биогазовых проектов и резервной генерации.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности