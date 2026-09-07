Ощадбанк видав 10 млн євро кредиту на три сонячні станції

Ощадбанк виділив €10,34 млн компанії "Еко-Фотуре "Камʼянка" на будівництво трьох сонячних станцій і потужного накопичувача енергії у Хмельницькій області.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі держбанку.

Що передбачає проєкт

Загальна потужність трьох СЕС становитиме 18,322 МВт. Також у межах проєкту встановлять систему накопичення енергії потужністю 50 МВт. Після введення комплексу в експлуатацію очікується виробництво до 22,6 тис. МВт·год електроенергії на рік.

За словами членкині правління Ощадбанку, відповідальної за ММСБ, Наталі Буткової-Вітвіцької, малий і середній бізнес дедалі частіше інвестує не лише в резервне енергопостачання, а й у нові генерувальні потужності.

"Від початку року Ощадбанк профінансував будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю 42,6 МВт майже на 850 млн грн", — зазначила вона.

За даними Ощаду, будівництвом займатиметься ТОВ "Солар Стальконструкція" — українська вертикально інтегрована компанія, що спеціалізується на проєктуванні, будівництві та управлінні проєктами сонячної енергетики та систем зберігання енергії. Компанія працює на ринку з 2012 року, має досвід реалізації більше 5ГВт проєктів та веде свою діяльність у 20 країнах світу.

Про "Еко-Фотуре "Камʼянка"

ТОВ "Еко-Фотуре "Камʼянка" — це українська компанія у сфері відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на виробництві електроенергії та реалізує масштабні проєкти із будівництва сонячних електростанцій (СЕС).

За даними YouControl, товариство засновано в березні 2018 року. Його уставний фонд складає 240 тисяч гривень. Кінцевим бенефіціарним власником є Інна Яременко, з часткою 90%.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк опрацьовує близько 1000 заявок на фінансування енергетичних проєктів із загальним попитом близько 2,5 млрд грн. Держбанк пропонує низку програм підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу — від сонячної генерації та систем накопичення енергії до вітрових, газових, біогазових проєктів і резервної генерації.