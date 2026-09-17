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Ощадбанк получит 50 млн евро от ЕБРР на финансирование энергетических проектов

Ощадбанк
ЕБРР выделит Ощадбанку €50 млн на энергетическую устойчивость

Ощадбанк получит второй транш в размере €50 млн. в рамках гарантийного инструмента Программы энергетической безопасности и стабильности ЕБРР (ESSF). Средства будут направлены на финансирование инвестиционных кредитов для энергетических и энергоэффективных проектов в Украине.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Ощадбанк привлекает €50 млн

Соответствующее соглашение было подписано 15 сентября в Лондоне во время ежегодной встречи Европейского банка реконструкции и развития с банками-партнерами в Украине.

Привлеченное финансирование будет направлено на поддержку инвестиционных кредитов Ощадбанка для украинских проектов в сфере энергетики и энергоэффективности.

Программа ESSF реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза, Франции и Нидерландов. В ее пределах ЕБРР частично покрывает риски по инвестиционным кредитам Ощадбанка. Гарантийное покрытие составляет 50% суммы соответствующего кредита.

Участие Ощадбанка в программе ESSF началось в феврале 2025 года. Новый транш станет вторым в рамках этого механизма. В банке отмечают, что спрос на инструмент подтверждает результаты использования первого транша.

" Новые €50 млн позволят продолжить финансирование проектов, помогающих бизнесу, общинам и другим клиентам повышать энергетическую устойчивость", – заявил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

По его словам, поддержка таких проектов особенно актуальна в преддверии осенне-зимнего периода на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"В условиях войны энергетическая устойчивость — это, прежде всего, способность бизнеса и общин работать, сохранять производство и услуги и обеспечивать экономическую активность страны", - отметил Кацион.

Таким образом новое финансирование должно расширить возможности Сбербанка по кредитованию проектов, направленных на повышение энергетической независимости и устойчивости украинского бизнеса и общин.

Напомним, Ощадбанк заключил меморандум о сотрудничестве с американской инженерно-консалтинговой компанией Tetra Tech. Партнеры будут готовить инфраструктурные и энергетические проекты по привлечению инвестиций от международных доноров и частных фондов.

Автор:
Ольга Опенько

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