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Ощадбанк домовився з американською компанією про підготовку енергетичних проєктів для інвестицій

Юрій Каціон, Нікос Турліс
Ощадбанк і Tetra Tech підписали меморандум про співпрацю / Ощадбанк / Ощадбанк

Ощадбанк уклав меморандум про співпрацю з американською інженерно-консалтинговою компанією Tetra Tech. Партнери готуватимуть інфраструктурні та енергетичні проєкти для залучення інвестицій від міжнародних донорів і приватних фондів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба держбанку.

Які проєкти готуватимуть

Йдеться про проєкти для громад, комунальних підприємств і бізнесу. Їх планують готувати для подальшого фінансування Ощадбанком, міжнародними фінансовими організаціями, інституціями розвитку, донорами та приватними інвесторами.

У межах співпраці Tetra Tech та Ощадбанк проводитимуть техніко-економічні дослідження, фінансове моделювання, технічний, комерційний і регуляторний аналіз. Також вони займатимуться структуруванням фінансування та технічним консультуванням.

Серед напрямів співпраці — системи накопичення енергії; відновлювана та розподілена генерація; модернізація централізованого теплопостачання; енергоефективність; водопостачання та водовідведення; критична інфраструктура; енергетична стійкість промислових підприємств.

"Сьогодні для відновлення України важливо мати не лише фінансові ресурси, а й належним чином підготовлені проєкти. Співпраця з Tetra Tech дасть змогу поєднати міжнародну технічну експертизу, інструменти технічної допомоги та фінансові можливості Ощадбанку", — зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Водночас керуючий директор Tetra Tech у Європі Нікос Турліс підкреслив, що співпраця з банком дозволить перетворити потреби України на життєздатні інфраструктурні проєкти міжнародного рівня та пришвидшить модернізацію критичних мереж.

Нагадаємо, Ощадбанк виділив €10,34 млн на будівництво трьох сонячних станцій і потужного накопичувача енергії у Хмельницькій області компанії "Еко-Фотуре "Камʼянка". 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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