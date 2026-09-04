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Сонячні станції та теплові насоси: ЄС дав €30 млн на енергонезалежність українських громад

Євро
ЄС виділив €30 млн гранту для українських громад / Unsplash

Європейська комісія спрямувала 30 млн євро грантових коштів у межах програми Ukraine Facility на фінансування проєктів з відновлення та модернізації систем теплопостачання в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Безповоротна допомога доповнить кредитно-інвестиційну лінію на 200 млн євро, яку Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив у 2025 році через три державні банки: Укргазбанк (50 млн євро), Ощадбанк (50 млн євро) та Укрексімбанк (100 млн євро). Наразі угоди про грантове фінансування вже підписали Ощадбанк та Укргазбанк, залучення Укрексімбанку очікується найближчим часом.

Ресурс призначений для підтримки муніципалітетів, місцевих підприємств та органів самоврядування по всій країні. Залучені кошти можна спрямувати на:

  • Відновлення та модернізацію теплових мереж і децентралізацію генерації;
  • Будівництво малих когенераційних тепло- та електростанцій;
  • Встановлення сонячних панелей із системами накопичення енергії (BESS), теплових насосів і термальних акумуляторів;
  • Термомодернізацію та підвищення енергоефективності громадських будівель.

Як зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, для проєктів теплопостачання грантова складова може покривати до 50% прийнятних витрат.

За даними банку, станом на 1 серпня 2026 року частка Ощадбанку на ринку кредитування муніципалітетів перевищувала 64%.

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер підкреслив, що грант допоможе громадам забезпечити стабільне теплопостачання домогосподарств і критичної інфраструктури в умовах воєнних викликів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ЄІБ надав Україні 4,5 млрд євро фінансування.

Довідково

Ukraine Facility — програма ЄС на 2024–2027 роки, яка передбачає фінансову підтримку України. Кошти надають траншами після підтвердження виконання погоджених Україною структурних індикаторів.

Раніше повідомлялося, що уряд України активізує роботу для дотримання графіка виконання реформ у межах програми Ukraine Facility. Це необхідно для безперебійного отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу, загальний обсяг якої становить €46,8 млрд.

Автор:
Тетяна Бесараб

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