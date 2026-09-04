UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Солнечные станции и тепловые насосы: ЕС дал €30 млн на энергонезависимость украинских общин

Евро
ЕС выделил €30 млн гранта для украинских общин / Unsplash

Европейская комиссия направила 30 млн. евро грантовых средств в рамках программы Ukraine Facility на финансирование проектов по восстановлению и модернизации систем теплоснабжения в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Безвозвратная помощь дополнит кредитно-инвестиционную линию на 200 млн евро, которую Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил в 2025 году через три государственных банка: Укргазбанк (50 млн евро), Ощадбанк (50 млн евро) и Укрэксимбанк (100 млн евро).

Соглашение о грантовом финансировании уже подписали Ощадбанк и Укргазбанк, привлечение Укрэксимбанка ожидается в ближайшее время.

Ресурс предназначен для поддержки муниципалитетов, местных предприятий и органов самоуправления по всей стране. Привлеченные средства можно направить на:

  • Восстановление и модернизация тепловых сетей и децентрализация генерации;
  • Строительство малых когенерационных тепло- и электростанций;
  • установка солнечных панелей с системами накопления энергии (BESS), тепловых насосов и термальных аккумуляторов;
  • Термомодернизация и повышение энергоэффективности общественных зданий.

Как отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион, для проектов теплоснабжения грантовая составляющая может покрывать до 50% приемлемых затрат.

По данным банка, на 1 августа 2026 года доля Ощадбанка на рынке кредитования муниципалитетов превышала 64%.

Вице-президент ЕИБ Карл Негаммер подчеркнул, что грант поможет общинам обеспечить стабильное теплоснабжение домохозяйств и критической инфраструктуры в условиях военных вызовов. В целом, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЕИБ предоставил Украине 4,5 млрд евро финансирования.

Справка

Ukraine Facility - программа ЕС на 2024-2027 годы, которая предусматривает финансовую поддержку Украины. Средства предоставляются траншами после подтверждения выполнения согласованных Украиной структурных индикаторов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины активизирует работу по соблюдению графика выполнение реформ в рамках программы Ukraine Facility. Это необходимо для бесперебойного получения финансовой помощи от Европейского Союза, общий объем которой составляет 46,8 млрд. евро.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности