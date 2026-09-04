Солнечные станции и тепловые насосы: ЕС дал €30 млн на энергонезависимость украинских общин

Европейская комиссия направила 30 млн. евро грантовых средств в рамках программы Ukraine Facility на финансирование проектов по восстановлению и модернизации систем теплоснабжения в Украине.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Безвозвратная помощь дополнит кредитно-инвестиционную линию на 200 млн евро, которую Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил в 2025 году через три государственных банка: Укргазбанк (50 млн евро), Ощадбанк (50 млн евро) и Укрэксимбанк (100 млн евро).

Соглашение о грантовом финансировании уже подписали Ощадбанк и Укргазбанк, привлечение Укрэксимбанка ожидается в ближайшее время.

Ресурс предназначен для поддержки муниципалитетов, местных предприятий и органов самоуправления по всей стране. Привлеченные средства можно направить на:

Восстановление и модернизация тепловых сетей и децентрализация генерации;

Строительство малых когенерационных тепло- и электростанций;

установка солнечных панелей с системами накопления энергии (BESS), тепловых насосов и термальных аккумуляторов;

Термомодернизация и повышение энергоэффективности общественных зданий.

Как отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион, для проектов теплоснабжения грантовая составляющая может покрывать до 50% приемлемых затрат.

По данным банка, на 1 августа 2026 года доля Ощадбанка на рынке кредитования муниципалитетов превышала 64%.

Вице-президент ЕИБ Карл Негаммер подчеркнул, что грант поможет общинам обеспечить стабильное теплоснабжение домохозяйств и критической инфраструктуры в условиях военных вызовов. В целом, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЕИБ предоставил Украине 4,5 млрд евро финансирования.

Справка

Ukraine Facility - программа ЕС на 2024-2027 годы, которая предусматривает финансовую поддержку Украины. Средства предоставляются траншами после подтверждения выполнения согласованных Украиной структурных индикаторов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины активизирует работу по соблюдению графика выполнение реформ в рамках программы Ukraine Facility. Это необходимо для бесперебойного получения финансовой помощи от Европейского Союза, общий объем которой составляет 46,8 млрд. евро.