Ощадбанк договорился с американской компанией о подготовке энергетических проектов для инвестиций

Ощадбанк заключил меморандум о сотрудничестве с американской инженерно-консалтинговой компанией Tetra Tech. Партнеры будут готовить инфраструктурные и энергетические проекты по привлечению инвестиций от международных доноров и частных фондов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Какие проекты будут готовить

Речь идет о проектах для общин, коммунальных предприятий и бизнеса. Их планируют готовить для дальнейшего финансирования Ощадбанком, международными финансовыми организациями, институтами развития, донорами и частными инвесторами.

В рамках сотрудничества Tetra Tech и Ощадбанк будут проводить технико-экономические исследования, финансовое моделирование, технический, коммерческий и регуляторный анализ. Также они будут заниматься структурированием финансирования и техническим консультированием.

Среди направлений сотрудничества – системы накопления энергии; возобновляемая и распределенная генерация; модернизация централизованного теплоснабжения; энергоэффективность; водоснабжение и водоотвод; критическая инфраструктура; энергетическая стойкость промышленных предприятий.

"Сегодня для восстановления Украины важно иметь не только финансовые ресурсы, но и должным образом подготовленные проекты. Сотрудничество с Tetra Tech позволит совместить международную техническую экспертизу, инструменты технической помощи и финансовые возможности Сбербанка", - отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

В то же время управляющий директор Tetra Tech в Европе Никос Турлис подчеркнул, что сотрудничество с банком позволит превратить потребности Украины в жизнеспособные инфраструктурные проекты международного уровня и ускорит модернизацию критических сетей.

Напомним, Ощадбанк выделил €10,34 млн на строительство трех солнечных станций и мощного накопителя энергии в Хмельницкой области компании "Эко-Фотуре "Каменка".