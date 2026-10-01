Українське масло втрачає шанси на експорт до ЄС через падіння цін у Європі

Падіння цін на вершкове масло в Європі погіршує перспективи українського експорту до ЄС: за нинішнього рівня цін продукція українських виробників залишається занадто дорогою для європейських покупців. Водночас дешевше європейське масло може стримувати подорожчання продукту в Україні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

На внутрішньому ринку після літнього подорожчання ціни на вершкове масло почали стабілізуватися. Значні запаси продукції та стриманий попит змушують продавців зберігати акційні пропозиції в роздрібній торгівлі.

Виробники дедалі більше орієнтуються на масло з вищою жирністю, яке потенційно можна постачати на зовнішні ринки. Водночас різниця в ціні між таким продуктом і "Селянським" маслом скорочується.

Наразі українське масло експортують переважно до Молдови, країн Кавказу та Казахстану. Європейський напрямок фактично закритий через різницю між цінами, за якими українські виробники готові продавати продукцію, та рівнем, який можуть запропонувати трейдери з ЄС.

Перспективи нового подорожчання масла в Україні також залишаються невизначеними. Підстави для суттєвого зростання цін можуть з'явитися лише після зміни тенденції на європейському ринку. В іншому разі імпорт дешевшого масла з ЄС стримуватиме внутрішні ціни.

Водночас цього року виробництво вершкового масла в Україні зросло порівняно з минулим роком і, за оцінками учасників ринку, може стати одним із найвищих за останні роки. Восени пропозиція свіжої продукції, ймовірно, скорочуватиметься через сезонне зменшення виробництва.

На цьому тлі виробники спредів скорочують випуск продукції. За дев'ять місяців виробництво рослинно-вершкових сумішей помітно зменшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, у вересні український ринок вершкового масла вже перебував під тиском через обмежений попит і ризик дешевшого імпорту з ЄС, який стримував можливості виробників підвищувати ціни.