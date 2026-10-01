RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,68

--0,18

EUR

50,72

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,30

51,00

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Обстріли вдарили по міжнародній торгівлі, але митниця збільшила надходження

Гривні
Митні платежі у вересні зросли на 12,8%

У вересні 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 75,2 млрд грн митних платежів. Попри вплив російських обстрілів на підприємства та міжнародну торгівлю, надходження виявилися на 12,8% більшими, ніж рік тому.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держмитслужби.

Порівняно з вереснем 2025 року надходження зросли більш ніж на 8,5 млрд грн.

У Держмитслужбі зазначили, що на міжнародну торгівлю у вересні суттєво вплинуло знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів унаслідок російських обстрілів.

Водночас за дев'ять місяців 2026 року до державного бюджету спрямували майже 648,8 млрд грн митних платежів.

Нагадаємо, у серпні 2026 року митні надходження до бюджету становили 75,1 млрд грн, що на той момент було рекордним місячним показником за час воєнного стану.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності