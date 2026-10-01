Обстріли вдарили по міжнародній торгівлі, але митниця збільшила надходження

У вересні 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 75,2 млрд грн митних платежів. Попри вплив російських обстрілів на підприємства та міжнародну торгівлю, надходження виявилися на 12,8% більшими, ніж рік тому.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держмитслужби.

Порівняно з вереснем 2025 року надходження зросли більш ніж на 8,5 млрд грн.

У Держмитслужбі зазначили, що на міжнародну торгівлю у вересні суттєво вплинуло знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів унаслідок російських обстрілів.

Водночас за дев'ять місяців 2026 року до державного бюджету спрямували майже 648,8 млрд грн митних платежів.

Нагадаємо, у серпні 2026 року митні надходження до бюджету становили 75,1 млрд грн, що на той момент було рекордним місячним показником за час воєнного стану.