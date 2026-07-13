Митні платежі зросли майже на третину: за перше півріччя до бюджету надійшло понад 420 млрд грн

У першому півріччі 2026 року до державного бюджету спрямовано 420,1 млрд грн митних платежів, що на 31,9% більше за аналогічний період минулого року. У 2025 такий показник за 6 місяців становив 318,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Загалом за перші шість місяців року митні платежі сплатили 28,3 тис. суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Це на 2,5% більше, ніж у першому півріччі минулого року, коли діяльність вели 27,7 тис. платників.

Головну частину фінансових надходжень сформував великий бізнес. Усього 2350 імпортерів, які складають 8% від загальної кількості підприємств, забезпечили 85% усіх митних зборів півріччя.

Решту надходжень розподілено між малим та середнім бізнесом за такими показниками:

15,3 тис. платників перерахували до 1 млн грн кожен, що сумарно склало майже 4,8 млрд грн;

10,6 тис. підприємств сплатили від 1 до 20 млн грн, забезпечивши бюджету 53,5 млрд грн.

"Бізнес продовжує ввозити необхідні країні товари, нарощувати експорт, створювати робочі місця та підтримувати економіку", — наголосили в ДМСУ.

Нагадаємо, у червні 2026 року державний бюджет отримав рекордні 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану та на 37,3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.