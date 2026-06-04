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Майже 69 млрд грн митних платежів: які товари забезпечили травневі надходження до бюджету
У травні 2026 року митниця перерахувала до державного бюджету 68,9 млрд грн митних платежів. Цей показник зафіксував зростання доходів порівняно з травнем 2025 року на 13,3 млрд грн, що становить приріст у 24%. Головними джерелами наповнення скарбниці стали імпортні нафтопродукти та легкові автомобілі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.
Економічні показники
Порівняльний аналіз головних економічних маркерів у сфері імпорту за травень поточного року відносно аналогічного періоду минулого року демонструє такі зміни:
- фізичні обсяги імпортованих товарів за вагою зменшилися на 3,2%;
- вартісні обсяги імпорту у валюті США зросли на 18,5%;
- податкове навантаження на кожен $1/кг ввезених товарів збільшилося на 24,8%.
Товари, які забезпечили найбільші надходження
Основне фінансове навантаження з наповнення державного бюджету припало на обмежений перелік імпортних товарів.
До списку головних бюджетоформуючих категорій у травні увійшли:
- нафтопродукти — 20,6 млрд грн;
- легкові автомобілі — 6 млрд грн;
- газ природний та гази нафтові — 1,7 млрд грн;
- електричні телефонні апарати — 1,1 млрд грн;
- моторні транспортні засоби — 966 млн грн;
- електроенергія — 913 млн грн;
- машини для автоматичного оброблення інформації — 731 млн грн;
- частини та пристрої транспортних засобів — 690 млн грн;
- трактори — 630 млн грн;
- інсектициди та гербіциди — 622 млн грн.
Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.