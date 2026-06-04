Майже 69 млрд грн митних платежів: які товари забезпечили травневі надходження до бюджету

У травні 2026 року митниця перерахувала до державного бюджету 68,9 млрд грн митних платежів. Цей показник зафіксував зростання доходів порівняно з травнем 2025 року на 13,3 млрд грн, що становить приріст у 24%. Головними джерелами наповнення скарбниці стали імпортні нафтопродукти та легкові автомобілі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

Економічні показники

Порівняльний аналіз головних економічних маркерів у сфері імпорту за травень поточного року відносно аналогічного періоду минулого року демонструє такі зміни:

фізичні обсяги імпортованих товарів за вагою зменшилися на 3,2%;

вартісні обсяги імпорту у валюті США зросли на 18,5%;

податкове навантаження на кожен $1/кг ввезених товарів збільшилося на 24,8%.

Товари, які забезпечили найбільші надходження

Основне фінансове навантаження з наповнення державного бюджету припало на обмежений перелік імпортних товарів.

До списку головних бюджетоформуючих категорій у травні увійшли:

нафтопродукти — 20,6 млрд грн;

легкові автомобілі — 6 млрд грн;

газ природний та гази нафтові — 1,7 млрд грн;

електричні телефонні апарати — 1,1 млрд грн;

моторні транспортні засоби — 966 млн грн;

електроенергія — 913 млн грн;

машини для автоматичного оброблення інформації — 731 млн грн;

частини та пристрої транспортних засобів — 690 млн грн;

трактори — 630 млн грн;

інсектициди та гербіциди — 622 млн грн.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 63,9 млрд грн митних платежів, виконавши план на 102,3%. Цей показник на 16,2 млрд грн перевищує результати лютого минулого року та на 7,7 млрд грн — показники січня поточного року.