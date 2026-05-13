У квітні митні надходження до бюджету зросли майже на 40%

митниця
У квітні митні надходження до бюджету зросли майже на 40% / Державна митна служба України

У квітні 2026 року до державного бюджету України надійшло 73,9 млрд грн митних платежів, що на 20,7 млрд грн або 38,9% більше, ніж у квітні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення митної служби.

Зростання надходжень пов’язане з позитивною динамікою оподаткованого імпорту. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги імпорту у ваговому вимірі збільшилися на 20,5%, у вартісному вимірі в доларах США — на 24,1%, а податкове навантаження на кілограм товарів зросло на 2,2%.

Основними товарами, що сформували надходження до бюджету, стали нафтопродукти — 18,9 млрд грн, легкові автомобілі — 5,3 млрд грн, природний газ та нафтові гази — 2 млрд грн, електроенергія — 1,9 млрд грн.

Також значні обсяги митних платежів забезпечили:

  • інсектициди та гербіциди — 1,1 млрд грн, 
  • добрива — 1,1 млрд грн, 
  • електронні апарати зв’язку — 1 млрд грн, 
  • продукція з вмістом тютюну та нікотину — 1 млрд грн, 
  • кам’яне вугілля та антрацит — 968 млн грн,
  • моторні транспортні засоби — 932 млн грн.

У підсумку квітневі митні надходження відображають зростання імпортної активності та збільшення податкової бази на тлі підвищення вартості й обсягів ввезених товарів.

За підсумками першого кварталу до бюджету надійшло 199,2 млрд грн митних платежів. Це на 30,3%, або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, свідчать дані митних органів.

Автор:
Тетяна Гойденко