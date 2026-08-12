Нові правила для домашніх СЕС: НКРЕКП встановила часові рамки для "зеленого" тарифу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу й обліку електроенергії, які уточнюють правила роботи приватних домогосподарств із сонячними електростанціями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення регулятора.

Часові рамки для "зеленого" тарифу та продаж залишків

Одне з ключових нововведень визначає чіткі часові періоди, у межах яких вироблена домашніми СЕС електроенергія враховується для розрахунків за "зеленим" тарифом:

З 1 квітня по 31 жовтня: з 04:00 до 23:00;

З 1 листопада по 31 березня: з 06:00 до 21:00.

Електроенергія, вироблена поза цими часовими інтервалами, не підлягає оплаті за "зеленим" тарифом. Постачальник універсальних послуг купуватиме такі обсяги за погодинними цінами ринку "на добу наперед".

Облікові обмеження та технічні норми

Документом також уточнено правила комерційного обліку генерації. Встановлено, що обсяг електроенергії, який зараховується для розрахунків, не може перевищувати дозволену договором потужність генеруючої установки в кожній годині її роботи.

У регуляторі зазначають, що нові положення дозволять забезпечити більш точний і прозорий облік виробництва, а також уніфікують умови роботи домашніх СЕС по всій країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що НКРЕКП скасувала обов'язковий взаємозалік за новими правилами самовиробництва електроенергії. Регулятор затвердив оновлений порядок продажу й обліку електричної енергії, виробленої активними споживачами.