Ощадбанк отримає €50 млн від ЄБРР на фінансування енергетичних проєктів

Ощадбанк отримає другий транш у розмірі €50 млн у межах гарантійного інструменту Програми енергетичної безпеки та стабільності ЄБРР (ESSF). Кошти спрямують на фінансування інвестиційних кредитів для енергетичних та енергоефективних проєктів в Україні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Ощадбанк залучає €50 млн

Відповідну угоду підписали 15 вересня в Лондоні під час щорічної зустрічі Європейського банку реконструкції та розвитку з банками-партнерами в Україні.

Залучене фінансування буде спрямоване на підтримку інвестиційних кредитів Ощадбанку для українських проєктів у сфері енергетики та енергоефективності.

Програма ESSF реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, Франції та Нідерландів. У її межах ЄБРР частково покриває ризики за інвестиційними кредитами Ощадбанку. Гарантійне покриття становить 50% від суми відповідного кредиту.

Участь Ощадбанку в програмі ESSF розпочалася у лютому 2025 року. Новий транш стане другим у межах цього механізму. У банку зазначають, що попит на інструмент підтверджує результати використання першого траншу.

"Нові €50 млн дозволять продовжити фінансування проєктів, які допомагають бізнесу, громадам та іншим клієнтам підвищувати енергетичну стійкість", - заявив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За його словами, підтримка таких проєктів особливо актуальна напередодні осінньо-зимового періоду на тлі триваючих атак на енергетичну інфраструктуру України.

"В умовах війни енергетична стійкість — це передусім здатність бізнесу та громад працювати, зберігати виробництво і послуги та забезпечувати економічну активність країни", - зазначив Каціон.

Таким чином, нове фінансування має розширити можливості Ощадбанку з кредитування проєктів, спрямованих на підвищення енергетичної незалежності та стійкості українського бізнесу й громад.

Нагадаємо, Ощадбанк уклав меморандум про співпрацю з американською інженерно-консалтинговою компанією Tetra Tech. Партнери готуватимуть інфраструктурні та енергетичні проєкти для залучення інвестицій від міжнародних донорів і приватних фондів.