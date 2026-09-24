Росіяни зруйнували будівлю Ощадбанку у прифронтовій зоні: деталі ворожої атаки

Під час чергового ворожого обстрілу Херсона 22 вересня під ворожий удар потрапила одна з будівель Ощадбанку. Внаслідок влучання артилерійського снаряда споруда зазнала значних руйнувань.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба банку.

Згідно з повідомленням, завдяки завчасному рішенню про перенесення роботи управління в безпечнішу локацію постраждалих немає, адже всіх співробітників, майно та цінності фінустанови евакуювали заздалегідь.

Попри руйнування, банк продовжує безперервно надавати послуги мешканцям регіону через альтернативні канали та цифрові сервіси.

Як підкреслив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон, головним пріоритетом залишається життя та здоров'я людей, а також збереження активів. За його словами, адаптація до безпекових загроз дозволяє банку оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

За даними Ощадбанку, наразі він має 15 мобільних відділень на базі автомобілів, із яких 10 працюють у прифронтових регіонах, ще п'ять – у віддалених громадах.

Мережа банку налічує 1150 відділень, із яких 460 входять до системи Power Banking та забезпечені автономним живленням і резервним зв'язком.

Попри складні умови, з кінця першого кварталу 2026 року кількість клієнтів-фізичних осіб збільшилася більш ніж на 80 тисяч, зокрема зафіксовано рекордний місячний приріст у серпні. У серпні клієнтська база збільшилася на 69,4 тис. клієнтів — це найбільший місячний приріст із початку року.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком.