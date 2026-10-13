Обсяг готівки в Україні зріс до 973 млрд грн на тлі ударів по інфраструктурі

Станом на 1 жовтня 2026 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, досягла 973 мільярдів гривень. Це на 46,7 мільярда гривень або на 5% більше порівняно з початком року, коли цей показник становив 926,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НБУ.

У регулятора зазначили, що після вилучення готівки в першому кварталі попит пожвавився у другому та третьому кварталах, що є сталою сезонною тенденцією.

Водночас динаміка зростання сповільнилася: за дев'ять місяців 2025 року темп збільшення становив 8,2%. Додатковим чинником зростання обсягів готівки в третьому кварталі стало посилення атак на критичну інфраструктуру — енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну.

Скільки банкнот і монет припадає на одного українця

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,6 мільярда банкнот на суму 962,5 мільярда гривень і 15,4 мільярда монет без урахування пам'ятних та інвестиційних на 10,4 мільярда гривень.

На одного жителя країни станом на початок жовтня припадало 64 банкноти та 199 платіжних розмінних і обігових монет. Для порівняння, на 1 січня 2025 року ці значення становили 64 та 193 штуки відповідно.

Структура купюр і монет розподілилася так:

найбільш поширеною серед банкнот залишається купюра номіналом 500 гривень (25,3% від загальної кількості);

найменша частка припадає на банкноти 2000 гривень (0,01%), яких із 4 вересня ввели в обіг 0,4 мільйона штук на суму 0,7 мільярда гривень;

серед обігових монет (1, 2, 5 та 10 гривень) найбільше в обігу номіналом 1 гривня (4,9%), а найменше — 5 гривень (2,7%);

на монети номіналом 50 копійок зберігається стабільний попит із часткою 9,1% у загальній кількості.

Вилучення копійок та лідери за приростом

Із 1 жовтня 2025 року регулятор розпочав поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, які перестали відігравати істотну роль у розрахунках. Хоча їхня частка досі становить 26,7%, за рік з обігу вилучено 7,8 мільйона таких монет, що дає змогу зменшити витрати держави та учасників ринку на виготовлення, транспортування, інкасацію та зберігання.

Найбільший темп приросту за січень – вересень 2026 року припав на банкноти номіналом 1000 гривень і монети номіналом 10 гривень: їхня питома вага зросла відповідно на 12,1% та 19,1% порівняно з початком року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побільшало готівки в обігу та на одного українця припадає 64 банкноти. Станом на 1 липня 2026 року сума готівки становила 970,8 мільярда гривень, що на 44,5 мільярда гривень або на 4,8% більше порівняно з 1 січня 2026 року.