RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,96

+0,07

EUR

50,24

--0,07

Готівковий курс:

USD

45,20

45,00

EUR

50,90

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Обсяг готівки в Україні зріс до 973 млрд грн на тлі ударів по інфраструктурі

гроші
Обсяг готівки в Україні зріс до 973 млрд грн на тлі ударів по інфраструктурі / Depositphotos

Станом на 1 жовтня 2026 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, досягла 973 мільярдів гривень. Це на 46,7 мільярда гривень або на 5% більше порівняно з початком року, коли цей показник становив 926,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НБУ.

У регулятора зазначили, що після вилучення готівки в першому кварталі попит пожвавився у другому та третьому кварталах, що є сталою сезонною тенденцією. 

Водночас динаміка зростання сповільнилася: за дев'ять місяців 2025 року темп збільшення становив 8,2%. Додатковим чинником зростання обсягів готівки в третьому кварталі стало посилення атак на критичну інфраструктуру — енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну.

Скільки банкнот і монет припадає на одного українця

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,6 мільярда банкнот на суму 962,5 мільярда гривень і 15,4 мільярда монет без урахування пам'ятних та інвестиційних на 10,4 мільярда гривень.

На одного жителя країни станом на початок жовтня припадало 64 банкноти та 199 платіжних розмінних і обігових монет. Для порівняння, на 1 січня 2025 року ці значення становили 64 та 193 штуки відповідно.

Структура купюр і монет розподілилася так:

  • найбільш поширеною серед банкнот залишається купюра номіналом 500 гривень (25,3% від загальної кількості);
  • найменша частка припадає на банкноти 2000 гривень (0,01%), яких із 4 вересня ввели в обіг 0,4 мільйона штук на суму 0,7 мільярда гривень;
  • серед обігових монет (1, 2, 5 та 10 гривень) найбільше в обігу номіналом 1 гривня (4,9%), а найменше — 5 гривень (2,7%);
  • на монети номіналом 50 копійок зберігається стабільний попит із часткою 9,1% у загальній кількості.

Вилучення копійок та лідери за приростом

Із 1 жовтня 2025 року регулятор розпочав поступове вилучення монет номіналом 10 копійок, які перестали відігравати істотну роль у розрахунках. Хоча їхня частка досі становить 26,7%, за рік з обігу вилучено 7,8 мільйона таких монет, що дає змогу зменшити витрати держави та учасників ринку на виготовлення, транспортування, інкасацію та зберігання.

Найбільший темп приросту за січень – вересень 2026 року припав на банкноти номіналом 1000 гривень і монети номіналом 10 гривень: їхня питома вага зросла відповідно на 12,1% та 19,1% порівняно з початком року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні побільшало готівки в обігу та на одного українця припадає 64 банкноти. Станом на 1 липня 2026 року сума готівки становила 970,8 мільярда гривень, що на 44,5 мільярда гривень або на 4,8% більше порівняно з 1 січня 2026 року.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності