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Касові обороти банків зросли в першому півріччі: на що українці знімали та витрачали готівку

гроші
Касові обороти банків зросли в першому півріччі: на що українці знімали та витрачали готівку / Pixabay

За підсумками січня – червня 2026 року в Україні зафіксовано зростання обсягів касових оборотів банківської системи. Обсяг видачі готівки перевищив надходження та сягнув 1 602,4 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

За перше півріччя обсяг надходжень готівки до банківських кас становив 1 554,8 млрд грн, що на 8,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас видача готівки зросла на 8,7% — до 1 602,4 млрд грн.

Що вплинуло на рух готівки

Збільшення припливу готівки до кас регулятор пояснює пожвавленням економічної активності з другого кварталу, а також стабільним споживчим попитом завдяки підвищенню пенсій і заробітних плат.

Зростання попиту на зняття готівкової гривні було зумовлене безпековими факторами — посиленням повітряних атак РФ та пошкодженнями енергетичної, виробничої та житлової інфраструктури, що спонукало громадян формувати запаси готівки.

Структура надходжень та видатків

Основними статтями видачі готівки з кас банків за перше півріччя 2026 року стали:

  • операції клієнтів із використанням платіжних карток — 85,5%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,9%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.

Головними джерелами надходжень готівки до банків були:

  • торговельна виручка — 31,4%;
  • операції клієнтів із використанням платіжних карток — 28%;
  • продаж іноземної валюти — 15,3%;
  • виручка від усіх видів послуг — 12,2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кредитування підтримує прибутковість банків півтора року поспіль. Завдяки зростанню кредитного портфеля операційний прибуток сектору зріс на 12,3%, проте чистий прибуток скоротився на 32% через дію 50% ставки податку на прибуток.

Автор:
Максим Кольц

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