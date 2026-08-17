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Касові обороти банків зросли в першому півріччі: на що українці знімали та витрачали готівку
За підсумками січня – червня 2026 року в Україні зафіксовано зростання обсягів касових оборотів банківської системи. Обсяг видачі готівки перевищив надходження та сягнув 1 602,4 млрд грн.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.
За перше півріччя обсяг надходжень готівки до банківських кас становив 1 554,8 млрд грн, що на 8,9% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас видача готівки зросла на 8,7% — до 1 602,4 млрд грн.
Що вплинуло на рух готівки
Збільшення припливу готівки до кас регулятор пояснює пожвавленням економічної активності з другого кварталу, а також стабільним споживчим попитом завдяки підвищенню пенсій і заробітних плат.
Зростання попиту на зняття готівкової гривні було зумовлене безпековими факторами — посиленням повітряних атак РФ та пошкодженнями енергетичної, виробничої та житлової інфраструктури, що спонукало громадян формувати запаси готівки.
Структура надходжень та видатків
Основними статтями видачі готівки з кас банків за перше півріччя 2026 року стали:
- операції клієнтів із використанням платіжних карток — 85,5%;
- придбання іноземної валюти у клієнтів — 4,9%;
- підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.
Головними джерелами надходжень готівки до банків були:
- торговельна виручка — 31,4%;
- операції клієнтів із використанням платіжних карток — 28%;
- продаж іноземної валюти — 15,3%;
- виручка від усіх видів послуг — 12,2%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кредитування підтримує прибутковість банків півтора року поспіль. Завдяки зростанню кредитного портфеля операційний прибуток сектору зріс на 12,3%, проте чистий прибуток скоротився на 32% через дію 50% ставки податку на прибуток.