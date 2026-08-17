Кассовые обороты банков выросли в первом полугодии: на что украинцы снимали и тратили наличные деньги

По итогам января – июня 2026 г. в Украине зафиксирован рост объемов кассовых оборотов банковской системы. Объем выдачи наличных превысил поступления и достиг 1 602,4 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального банка.

За первое полугодие объем поступлений наличных в банковские кассы составил 1 554,8 млрд грн, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время выдача наличных денег выросла на 8,7% — до 1 602,4 млрд грн.

Что повлияло на движение наличных

Увеличение притока наличных денег к кассам регулятор объясняет оживлением экономической активности со второго квартала, а также стабильным потребительским спросом благодаря повышению пенсий и заработных плат.

Рост спроса на снятие наличной гривны был обусловлен факторами безопасности — усилением воздушных атак РФ и повреждениями энергетической, производственной и жилищной инфраструктуры, что побудило граждан формировать запасы наличных денег.

Структура поступлений и расходов

Основными статьями выдачи наличных из касс банков за первое полугодие 2026 года стали:

операции клиентов с использованием платежных карт - 85,5%;

приобретение иностранной валюты у клиентов - 4,9%;

подкрепление операторов почтовой связи - 3,4%.

Главными источниками поступлений наличных денег в банки были:

торговая выручка - 31,4%;

операции клиентов с использованием платежных карт - 28%;

продажа иностранной валюты - 15,3%;

выручка от всех видов услуг – 12,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что кредитование поддерживает доходность банков полтора года подряд. Благодаря росту кредитного портфеля операционная прибыль сектора выросла на 12,3%, однако чистая прибыль сократилась на 32% из-за действия 50% ставки налога на прибыль.