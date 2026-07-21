В Україні побільшало готівки в обігу: на одного українця припадає 64 банкноти

Станом на 1 липня 2026 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становить 970,8 млрд грн. Це на 44,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж станом на 1 січня 2026 року (926,3 млрд грн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У регуляторі зазначають, що якщо I квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у II кварталі попит на готівку дещо пожвавився.

"Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому за підсумками І півріччя 2025 року сума готівки в обігу зросла співставно (на 4,6%)", - наголошують в НБУ.

Яких банкнот та монет найбільше в обігу

За даними регулятора, у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 960,7 млрд грн, а також 15,3 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 9,9 млрд грн.

На одного жителя України наразі припадає 64 банкноти і 197 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 1 січня 2026 року – 64 та 193 шт. відповідно).

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває купюр номіналом 500 грн, найменше – номіналом 50 грн (25,8 % та 4,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Динаміка обсягів готівки в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2026 року припадав на банкноти номіналом 1 000 грн. Їх питома вага за кількістю в обігу зросла на 1,8 % порівняно з початком цього року та становить 20%.

За сумою частка банкнот номіналом 1 000 грн станом на 1 липня 2026 року перевищила 55%. У світовій практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищим номіналом. Тож НБУ оголосив про розширення номінального ряду національної валюти і з 4 вересня 2026 року в готівковий обіг буде введена нова банкнота номіналом 2 000 грн.

З монет найбільше в обігу монет номіналом 1 грн, найменше – номіналом 10 грн (4,8% та 2,5% від загальної кількості в обігу відповідно).

Натомість на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

Що відомо про нову банкноту номіналом 2000 гривень

На лицьовому боці нової купюри буде зображено портрет українського поета-шестидесятника Василя Стуса. На зворотному боці – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець, та який нині названо на його честь.

Нова банкнота містить понад 20 захисних елементів.

В НБУ стверджують, що запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію. У регуляторі пояснюють, що новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу, читайте в матеріалі Delo.ua.