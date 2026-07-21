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ДПС відкрила вже 84 онлайн-пункти Офісів податкових консультантів: в яких областях найбільше

Офіс податкових консультантів
ДПС розширює мережу Офісів податкових консультантів / ДПСУ

Державна податкова служба України розширила мережу сервісних точок, відкривши 20 Офісів податкових консультантів та 84 онлайн-пункти в різних регіонах. Від моменту запуску сервісу у вересні минулого року фахівці надали понад 140 тисяч консультацій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Податкові консультації стають ще доступнішими. Щоб отримати консультацію податкової, більше не потрібно їхати в інше місто чи шукати потрібного фахівця. Сервіс вкрай затребуваний. Бо економить час людей. І головне – податкова допомога доступна, незалежно від того, де люди проживають", — зазначила очільниця податкової Леся Карнаух.

Найбільша кількість онлайн-пунктів працює в таких областях:

  • Одещина — 14; 
  • Волинь — 10; 
  • Львівщина — 6; 
  • Київщина — 6; 
  • Вінниччина — 5; 
  • Миколаївщина — 5.

Статистика звернень

Офіси податкових консультантів відкрилися у вересні минулого року. Разом із онлайн-пунктами фахівці надали понад 140 тисяч консультацій. Понад 70% звернень надходить від громадян щодо особистого оподаткування, а близько 17% — від фізичних осіб-підприємців та представників малого бізнесу.

Найпоширеніші теми звернень:

  • нарахування та сплата податків, зборів і єдиного внеску — 41,6%; 
  • робота з сервісами Електронного кабінету — 8,8%; 
  • визначення та перевірка податкового боргу — 7,6%.

Плани розвитку

"Ми і надалі будемо розширювати мережу онлайн-пунктів, щоб податкові консультації були доступними для платників у всіх регіонах України. Вже незабаром нові точки з'являться в Івано-Франківській та Хмельницькій областях", — Леся Карнаух, очільниця Державної податкової служби України.

За час роботи сервісу майже 26,5 тисячі громадян оцінили якість послуг через анонімне анкетування за допомогою QR-кодів — більшість опитаних задоволені якістю послуг сервісу.

Нагадаємо, за перші три місяці роботи у 2025 році Офіси податкових консультантів надали майже 27 000 консультацій. Цей проєкт був створений, щоб податкові питання перестали бути проблемою для українців, забезпечуючи якісний сервіс і оперативну підтримку.

Автор:
Тетяна Ковальчук