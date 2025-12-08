Підтримка платників податків: Офіси консультантів надали майже 27 000 фахових відповідей

За перші три місяці роботи Офіси податкових консультантів вже надали майже 27 000 консультацій, і попит продовжує зростати. Цей проєкт був створений, щоб податкові питання перестали бути проблемою для українців, забезпечуючи якісний сервіс і оперативну підтримку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"У вересні, коли ми відкривали Офіси податкових консультантів, прагнули одного: щоб податкові питання перестали бути задачкою із зірочкою для платників. Щоб кожен, хто потребує допомоги податківців, отримав фахову та якісну допомогу", — зазначила Карнаух.

Статистичні дані

Найчастіше громадяни звертаються з таких питань:

нарахування та сплата податків фізособами — 10 397 консультацій (38,7 %);

електронні довірчі послуги — 2 229 (8,3 %);

сервіси е-кабінету — 2 111 (7,9 %);

визначення податкового боргу — 1 857 (6,9 %).

Серед усіх звернень за вказаний період склали:

64,7 % — фізичні особи;

19,4 % — ФОП та самозайняті;

15,9 % — юридичні особи.

Регіони-лідери за кількістю звернень стали Вінниччина, Хмельниччина, місто Київ та Київщина. Офіси податкових консультантів вже відкриті в 20 регіонах.

Нагадаємо, а перший місяць роботи, з 8 вересня, до Офісів податкових консультантів звернулось майже 2500 осіб. Новий сервіс був створений для того, щоб надати якісну та доступну підтримку, яка допоможе українцям правильно діяти та уникнути помилок.