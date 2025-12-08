Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Поддержка налогоплательщиков: Офисы консультантов предоставили почти 27 000 профессиональных ответов

Офис налоговых консультантов
Офисы налоговых консультантов стали поддержкой для налогоплательщиков / ДПСУ

За первые три месяца работы Офисы налоговых консультантов уже предоставили около 27 000 консультаций, и спрос продолжает расти. Этот проект был создан, чтобы налоговые вопросы перестали быть проблемой для украинцев, обеспечивая качественный сервис и оперативную поддержку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

"В сентябре, когда мы открывали Офисы налоговых консультантов, стремились к одному: чтобы налоговые вопросы перестали быть задачкой со звездочкой для плательщиков. Чтобы каждый нуждающийся в помощи налоговиков получил профессиональную и качественную помощь", — отметила Карнаух.

Статистические данные

Чаще всего граждане обращаются по следующим вопросам:

  • начисление и уплата налогов физлицами - 10 397 консультаций (38,7%);
  • электронные доверительные услуги - 2229 (8,3%);
  • сервисы е-кабинета – 2 111 (7,9 %);
  • определение налогового долга – 1 857 (6,9 %).

Среди всех обращений за указанный период составили:

  • 64,7% - физические лица;
  • 19,4% - ФЛП и самозанятые;
  • 15,9% - юридические лица.

Регионы-лидеры по количеству обращений стали Виннитчина, Хмельнитчина, Киев и Киевщина. Офисы налоговых консультантов уже открыты в 20 регионах.

Напомним, а первый месяц работы, с 8 сентября, в Офисы налоговых консультантов обратилось почти 2500 человек. Новый сервис был создан для того, чтобы оказать качественную и доступную поддержку, которая поможет украинцам правильно действовать и избежать ошибок.

Автор:
Татьяна Ковальчук