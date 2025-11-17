Блокировка налоговых накладных уменьшилась почти в четыре раза с начала года – Карнаух

Количество заблокированных накладных уменьшилось в четыре раза. Если в начале года это была распространенная жалоба бизнесу, то теперь показатель составляет всего 0,2%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух в интервью изданию LIGA.net.

По ее словам, в 0,2 % блокируемых накладных попадают преимущественно те плательщики, которые сделали свой выбор в пользу теневого бизнеса.

"Когда в январе 2025 года наша команда начала работать в ГНС, не было ни одной встречи, на которой бизнес не жаловался бы на заблокированные налоговые накладные. Это было тотально. Сейчас нам удалось изменить ситуацию", - отметила Карнаух.

ДПС реализовала ряд мер по этому:

создала консультационные центры для пояснения процедур бизнеса;

пересмотрела подходы к таблицам данных и пакета документов, представляемых субъектом хозяйствования для разблокирования налоговой накладной;

продолжила инициативу через офисы налоговых консультантов;

инициировала и подготовила изменения к нормативным актам, поддержанным правительством.

Руководитель ГНС сообщила, что ведомство изменило подходы к определению субъектов, которые могут попадать в категорию рисковых. Также были расширены критерии для того, чтобы больше налоговых накладных подпадало под автоматическую регистрацию.

Напомним, налоговая служба уже предложила изменения в механизм, регулирующий блокировку налоговых накладных .