Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Блокування податкових накладних зменшилося майже у чотири рази з початку року – Карнаух

Леся Карнаух
За словами очільниці ДПС, вони змінили підходи до визначення ризикових суб’єктів / Державна податкова служба України

Кількість заблокованих накладних зменшилася у чотири рази. Якщо на початку року це була поширена скарга бізнесу, то тепер показник становить лише 0,2%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух  в інтерв’ю виданню LIGA.net.

За її словами, в 0,2 % накладних, які блокуються, потрапляють переважно ті платники, які зробили свій вибір на користь тіньового бізнесу.

"Коли в січні 2025 року наша команда почала працювати в ДПС, не було жодної зустрічі, на якій би бізнес не скаржився на заблоковані податкові накладні. Це було тотально. Зараз нам вдалося змінити ситуацію", – зазначила Карнаух.

ДПС реалізувала низку заходів для цього:

  • створила консультаційні центри для пояснення процедур бізнесу;
  • переглянула підходи до таблиць даних та пакету документів, які подаються суб’єктом господарювання для розблокування податкової накладної;
  • продовжила ініціативу через офіси податкових консультантів;
  • ініціювала та підготувала зміни до нормативних актів, які підтримав уряд.

Очільниця ДПС повідомила, що відомство змінило підходи до визначення суб’єктів, які можуть потрапляти в категорію ризикових. Також були розширені критерії для того, аби більше податкових накладних підпадали під автоматичну реєстрацію.

Нагадаємо, податкова служба вже запропонувала зміни до механізму, що регулює блокування податкових накладних

Автор:
Тетяна Бесараб