Блокування податкових накладних зменшилося майже у чотири рази з початку року – Карнаух
Кількість заблокованих накладних зменшилася у чотири рази. Якщо на початку року це була поширена скарга бізнесу, то тепер показник становить лише 0,2%.
Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
За її словами, в 0,2 % накладних, які блокуються, потрапляють переважно ті платники, які зробили свій вибір на користь тіньового бізнесу.
"Коли в січні 2025 року наша команда почала працювати в ДПС, не було жодної зустрічі, на якій би бізнес не скаржився на заблоковані податкові накладні. Це було тотально. Зараз нам вдалося змінити ситуацію", – зазначила Карнаух.
ДПС реалізувала низку заходів для цього:
- створила консультаційні центри для пояснення процедур бізнесу;
- переглянула підходи до таблиць даних та пакету документів, які подаються суб’єктом господарювання для розблокування податкової накладної;
- продовжила ініціативу через офіси податкових консультантів;
- ініціювала та підготувала зміни до нормативних актів, які підтримав уряд.
Очільниця ДПС повідомила, що відомство змінило підходи до визначення суб’єктів, які можуть потрапляти в категорію ризикових. Також були розширені критерії для того, аби більше податкових накладних підпадали під автоматичну реєстрацію.
Нагадаємо, податкова служба вже запропонувала зміни до механізму, що регулює блокування податкових накладних.