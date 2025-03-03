ДПС предложила смягчить механизм блокировки накладных: предусмотрено шесть ключевых изменений

Председатель Государственной налоговой службы ( ГНС ) Руслан Кравченко инициировал изменения в механизм остановки регистрации налоговых накладных. Речь идет об уменьшении количества блокирования налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации и минимизации административного давления.

Об этом 3 марта сообщил глава ГНСУ Руслан Кравченко.

"Совершенствуем работу системы СМКОР. Речь идет об уменьшении количества блокирования налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации, повышении эффективности автоматизированного мониторинга, минимизации административного давления. Шесть ключевых изменений", — отметил чиновник.

Какие изменения предусмотрены?

По словам Кравченко, предложенные изменения сократят количество заблокированных накладных, а легче будет работать тем, кто работает прозрачно.

Предлагаемые изменения предполагают:

с увеличением лимитов для безусловной регистрации накладных – предельный объем поставок вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн. грн. Операции – до 10 тысяч. гривен будут регистрироваться без задержек, сейчас этот лимит составляет 5 тысяч ;

увеличением лимитов для безусловной регистрации накладных – предельный объем поставок вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента – до 100 тыс. грн. грн. Операции – до 10 тысяч. гривен будут регистрироваться без задержек, сейчас этот лимит составляет 5 тысяч упрощение проверки налоговых накладных для предпринимателей, работающих в зонах с потенциальной угрозой боевых действий, но где нет активных боев ;

уменьшение бюрократии после исключения плательщиков из перечня рисковых – накладные будут подлежать автоматической регистрации, если компания имеет положительную налоговую историю и выполняются другие определенные условия ;

совершенствование механизма автоматического учета таблиц данных плательщика – снижение потребности представлять документы для учета таблицы ;

из менение отдельных показателей положительной налоговой истории – лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента со 100 до 500 тысяч ;

менение отдельных показателей положительной налоговой истории – лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента со 100 до 500 тысяч изменение критериев рисковости операций по расчетам корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС, а именно не будет считаться риском предоставления такого расчета корректировки в течение 90 дней (сейчас составляет 30).

Глава ГНС выразил надежду, что предложенные изменения будут поддержаны Минфином и Кабмином.

"Постоянно общаюсь с бизнесом. Во всех регионах, где уже был, каждый второй вопрос от предпринимателей касается недостатков в работе СМКОР", — добавил Кравченко.

Ранее, 25 февраля, глава налоговой рассказал, как планируют бороться с нелегальным рынком табака. По его словам, только с начала 2025 года ГНС провела 1069 проверок в сфере обращения табачных изделий.