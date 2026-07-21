ГНС открыла уже 84 онлайн-пункта Офисов налоговых консультантов: в каких областях больше всего

Государственная налоговая служба Украины расширила сеть сервисных точек, открыв 20 Офисов налоговых консультантов и 84 онлайн-пункта в разных регионах. С момента запуска сервиса в сентябре прошлого года специалисты предоставили более 140 тысяч консультаций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Налоговые консультации становятся еще доступнее. Чтобы получить консультацию налоговой, больше не нужно ехать в другой город или искать нужного специалиста. Сервис крайне востребован. Потому что экономит время людей. И главное – налоговая помощь доступна, независимо от того, где люди проживают", — отметила глава налоговой Леся Карнаух.

Наибольшее количество онлайн-пунктов работает в следующих областях:

Одесщина – 14;

Волынь - 10;

Львовщина - 6;

Киевщина - 6;

Виннитчина - 5;

Николаевщина - 5.

Статистика обращений

Офисы налоговых консультантов открылись в сентябре прошлого года. Вместе с онлайн-пунктами специалисты предоставили более 140 тысяч консультаций. Более 70% обращений поступает от граждан по поводу личного налогообложения, а около 17% — от физических лиц-предпринимателей и представителей малого бизнеса.

Самые распространенные темы обращений:

начисление и уплата налогов, сборов и единого взноса – 41,6%;

работа с сервисами Электронного кабинета – 8,8%;

определение и проверка налогового долга – 7,6%.

Планы развития

"Мы и дальше будем расширять сеть онлайн-пунктов, чтобы налоговые консультации были доступны для плательщиков во всех регионах Украины. Уже в скором времени новые точки появятся в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях", — Леся Карнаух, глава Государственной налоговой службы Украины.

За время работы сервиса почти 26,5 тысяч граждан оценили качество услуг через анонимное анкетирование с помощью QR-кодов — большинство опрошенных удовлетворены качеством услуг сервиса.

Напомним, за первые три месяца работы в 2025 году Офисы налоговых консультантов предоставили почти 27 000 консультаций. Этот проект был создан, чтобы налоговые вопросы перестали быть проблемой для украинцев, обеспечивая качественный сервис и оперативную поддержку.