В Хмельницкой области запустили онлайн-пункт Офиса налоговых консультантов: как работает сервис

Государственная налоговая служба (ГНС) расширяет сеть онлайн-пунктов Офисов налоговых консультантов. Новый пункт начал работу в Хмельнитчине в Каменец-Подольской ГНИ на базе Центра обслуживания плательщиков (ЦОП).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Механизм предоставления услуг

Дистанционный сервис позволяет получать профессиональную помощь без посещения областного центра. Работа пункта организована следующим образом:

модератор определяет направление обращения плательщика;

в зависимости от вопроса заявителя направляют к профильному специалисту на месте или подключают специалиста через видеосвязь.

И. о. Главы ГНС Леся Карнаух отметила: "С сегодняшнего дня получить консультацию через видеосвязь... могут и плательщики Каменец-Подольского. Наши специалисты по ГУ ГНС в Хмельницкой области предоставляют консультации по 13 направлениям...".

Как отметили в ГНСУ, первые такие онлайн-пункты появились в Киевской области и их услуги оказались крайне популярными. Налоговая продолжает тестировать эту модель, чтобы впоследствии масштабировать ее по всей стране.

Офисы налоговых консультантов действуют в 20 регионах Украины, где специалисты ГНС предоставили более 85 тысяч консультаций.

Специализированные сервисы поддержки

ГНС внедрила два новых проекта для поддержки плательщиков:

совместно с Государственной службой занятости обеспечивается сопровождение получателей грантов программы "Власна справа" (от регистрации до вопросов РРО/ПРРО и лицензий);

вместе с Минветеранов запущено сопровождение ветеранского предпринимательства.

Комплексная поддержка ветеранов включает: выбор системы налогообложения, разъяснения по учету, помощь в выполнении налоговых обязательств для тех, кто получил гранты от Украинского ветеранского фонда.

"Мы в ГНС стремимся сделать налоговый сервис максимально доступным, понятным и удобным. Потому что реальные изменения начинаются с внимания, уважения, доверия", - подчеркнула Карнаух.

Напомним, за первые три месяца работы Офисы налоговых консультантов уже предоставили почти 27 000 консультаций, и спрос продолжает расти. Этот проект был создан, чтобы налоговые вопросы перестали быть проблемой для украинцев, обеспечивая качественный сервис и оперативную поддержку.