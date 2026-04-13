На Хмельниччині запустили онлайн-пункт Офісу податкових консультантів: як працює сервіс

Державна податкова служба (ДПС) розширює мережу онлайн-пунктів Офісів податкових консультантів. Новий пункт розпочав роботу на Хмельниччині в Кам’янець-Подільській ДПІ на базі Центру обслуговування платників (ЦОП).

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України.

Механізм надання послуг

Дистанційний сервіс дозволяє отримувати фахову допомогу без відвідування обласного центру. Робота пункту організована наступним чином:

модератор визначає напрям звернення платника;

залежно від питання, заявника направляють до профільного спеціаліста на місці або підключають фахівця через відеозв’язок.

В. о. Голови ДПС Леся Карнаух зазначила: "Відсьогодні отримати консультацію через відеозв’язок... можуть і платники Кам’янець-Подільського. Наші фахівці з ГУ ДПС у Хмельницькій області надають консультації за 13 напрямами... ".

Як зазначили в ДПСУ, перші такі онлайн-пункти зʼявилися на Київщині і їх послуги виявилися вкрай популярними. Податкова продовжує тестувати цю модель, щоб згодом масштабувати її на всю країну.

Наразі Офіси податкових консультантів діють у 20 регіонах України, де фахівці ДПС надали понад 85 тисяч консультацій.

Спеціалізовані сервіси підтримки

ДПС впровадила два нові проєкти для підтримки платників:

спільно з Державною службою зайнятості забезпечується супровід отримувачів грантів програми "Власна справа" (від реєстрації до питань РРО/ПРРО та ліцензій);

разом із Мінветеранів запущено супровід ветеранського підприємництва.

Комплексна підтримка ветеранів включає: вибір системи оподаткування, роз’яснення щодо обліку, допомогу у виконанні податкових зобов’язань для тих, хто отримав гранти від Українського ветеранського фонду.

"Ми в ДПС прагнемо зробити податковий сервіс максимально доступним, зрозумілим і зручним. Бо реальні зміни починаються з уваги, поваги, довіри", — підкреслила Карнаух.

Нагадаємо, за перші три місяці роботи Офіси податкових консультантів вже надали майже 27 000 консультацій, і попит продовжує зростати. Цей проєкт був створений, щоб податкові питання перестали бути проблемою для українців, забезпечуючи якісний сервіс і оперативну підтримку.