Росія перенаправляє сибірське пальне, щоб захистити Москву від дефіциту

Російська влада перенаправляє поставки пального із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, щоб запобігти дефіциту в найнаселенішому та найбагатшому Московському регіоні на тлі масштабних збоїв по всій країні, спричинених атаками українських безпілотників на НПЗ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Паливна криза різного ступеня відчувається в усіх 11 часових поясах Росії з травня, коли Україна посилила удари по нафтопереробних заводах. На початку липня загальне виробництво бензину в РФ впало приблизно до 65% від середнього сезонного рівня споживання після кількох місяців відставання від попиту.

Як РФ рятує столицю та де ситуація найгірша

Атака на Московський НПЗ у середині червня викликала дефіцит та довгі черги на АЗС, однак до середини липня постачання в російській столиці та Московській області стабілізувалося. Московський регіон споживає близько 6 мільйонів тонн бензину на рік і є домівкою для 22 мільйонів осіб, тому влада ще з радянських часів пріоритетно забезпечує столицю ресурсами.

Щоб покрити нестачу, РФ вживає таких заходів:

Внутрішній перерозподіл: до столиці перенаправили пальне, вироблене на Уралі та в Сибіру (зокрема з Ачинського НПЗ у Красноярському краї).

Зовнішній імпорт: нарощено поставки з Білорусі, а також розпочато імпорт пального з Індії.

Натомість найбільш постраждалим регіоном наразі є анексований Крим. На півострові вже призупинили дитячий туризм, запровадили нормування пального та обмежили час роботи магазинів і кав'ярень.

Віцепрем'єр-міністр РФ Александр Новак заявив у вівторок, що внутрішній ринок пального частково стабілізувався, хоча в деяких регіонах ситуація все ще залишається складною.

Нагадаємо, через удари дронів роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в Росії стрімко зростають. Безперервні атаки українських безпілотників змушують російські нафтопереробні заводи суттєво скорочувати або повністю зупиняти виробництво, що поглиблює масштабну кризу внутрішнього постачання.