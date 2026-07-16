Через удари дронів ціни на бензин у Росії зростають, а переробка впала до мінімуму

Роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в Росії продемонстрували чергове стрімке зростання. Безперервні атаки українських безпілотників змушують російські нафтопереробні заводи суттєво скорочувати або повністю зупиняти виробництво, що поглиблює масштабну кризу внутрішнього постачання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За офіційними даними Федеральної служби державної статистики РФ, лише за тиждень з 7 по 13 липня середня роздрібна ціна на бензин зросла на 2,3% — до 75,84 рубля (близько $0,98) за літр. Вартість дизельного пального на заправках підскочила одразу на 3,2%, досягнувши 91,21 рубля за літр.

У Москві середня ціна бензину досягла 72,84 рубля за літр, а в Санкт-Петербурзі — 70,75 рубля. Загалом від початку року роздрібні ціни на бензин в РФ злетіли вже на 16,4%, а на дизель — на 18%, що суттєво випереджає офіційні показники загальної інфляції (4,64%).

Рекордне падіння переробки нафти та реакція влади

Через майже щоденні українські удари по паливних підприємствах у Росії зафіксовано безпрецедентне падіння обсягів переробки сирої нафти — показники опустилися до найнижчого рівня за останні 21 рік.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, "нищівна хвиля українських атак" з початку травня уразила понад половину нафтопереробних потужностей Росії. У червні російські заводи переробляли лише 3,8 мільйона барелів на добу, що майже на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом з травня українські сили здійснили понад 40 атак на паливні об'єкти РФ, уразивши щонайменше 23 з 34 великих НПЗ.

Поєднання руйнувань із високим сезонним попитом змусило російський уряд піти на радикальні кроки:

Запроваджено практично повну заборону на експорт дизельного пального, бензину та авіаційного гасу.

Регіональна влада по всій країні вимушено ввела ліміти на відпуск палива на АЗС, щоб зупинити панічні закупівлі серед населення.

Загроза для Кремля та удар по економіці

Паливна криза створює серйозний політичний та економічний тиск на Кремль, який наразі готується до вересневих парламентських виборів.

У щомісячному звіті Центрального банку Росії зазначається, що стрімке подорожчання пального має значний вторинний ефект та безпосередньо штовхає вгору ціни на інші товари та послуги. Регулятор уже попередив про зростання інфляційних ризиків та можливе призупинення циклу пом'якшення своєї монетарної політики. Очікується, що рішення щодо зміни ключової ставки Банк Росії ухвалюватиме на засіданні наступного тижня.

Нагадаємо, через паливну кризу Росія пріоритетно виділятиме пальне для доставки продуктів. Уряд Росії обговорив питання пріоритетного забезпечення пальним транспортних засобів, які обслуговують великі торговельні мережі з продажу продуктів харчування. Таке рішення ухвалили на тлі масштабного дефіциту палива, що охопив усю країну.