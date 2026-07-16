Из-за ударов дронов цены на бензин в России растут, а переработка упала до минимума

Розничные цены на бензин и дизельное горючее в России продемонстрировали очередной стремительный рост. Непрерывные атаки украинских беспилотников заставляют российские нефтеперерабатывающие заводы существенно сокращать или полностью останавливать производство, что усугубляет масштабный кризис внутреннего снабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики РФ, только за неделю с 7 по 13 июля средняя розничная цена на бензин выросла на 2,3% – до 75,84 рубля (около $0,98) за литр. Стоимость дизельного горючего на заправках подскочила сразу на 3,2%, достигнув 91,21 рубля за литр.

В Москве средняя цена бензина достигла 72,84 рубля за литр, а в Санкт-Петербурге – 70,75 рубля. В целом, с начала года розничные цены на бензин в РФ взлетели уже на 16,4%, а на дизель — на 18%, что существенно опережает официальные показатели общей инфляции (4,64%).

Рекордное падение переработки и реакция властей

Из-за почти ежедневных украинских ударов по топливным предприятиям в России зафиксировано беспрецедентное падение объемов переработки сырой нефти — показатели опустились до самого низкого уровня за последние 21 год.

По оценкам Международного энергетического агентства, "сокрушительная волна украинских атак" с начала мая поразила более половины нефтеперерабатывающих мощностей России. В июне российские заводы перерабатывали всего 3,8 миллиона баррелей в сутки, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Всего с мая украинские силы совершили более 40 атак на топливные объекты РФ, поразив не менее 23 из 34 крупных НПЗ.

Сочетание разрушений с высоким сезонным спросом вынудило российское правительство пойти на радикальные шаги:

Введен практически полный запрет на экспорт дизельного горючего, бензина и авиационного керосина.

Региональные власти по всей стране вынужденно ввели лимиты на отпуск топлива на АЗС, чтобы остановить панические закупки среди населения.

Угроза для Кремля и удар по экономике

Топливный кризис создает серьезное политическое и экономическое давление на Кремль, которое готовится к сентябрьским парламентским выборам.

В ежемесячном отчете Центрального банка России отмечается, что стремительное удорожание горючего имеет значительный вторичный эффект и толкает вверх цены на другие товары и услуги. Регулятор уже предупредил о росте инфляционных рисков и возможной приостановке цикла смягчения своей монетарной политики. Ожидается, что решение по изменению ключевой ставки Банк России будет приниматься на заседании на следующей неделе.

Напомним, из-за топливного кризиса Россия будет приоритетно выделять топливо для доставки продуктов. Правительство России обсудило вопросы приоритетного обеспечения горючего транспортных средств, обслуживающих крупные торговые сети по продаже продуктов питания. Такое решение было принято на фоне масштабного дефицита топлива, охватившего всю страну.