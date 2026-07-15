Из-за топливного кризиса Россия будет приоритетно выделять топливо для доставки продуктов

Правительство России обсудило вопросы приоритетного обеспечения горючего транспортных средств, обслуживающих крупные торговые сети по продаже продуктов питания. Такое решение было принято на фоне масштабного дефицита топлива, охватившего всю страну.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление вице-премьер-министра РФ Александра Новака, опубликованное Reuters.

Эти обсуждения подчеркивают глубокую обеспокоенность российской власти топливным кризисом, спровоцированным успешными атаками украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы России.

Последствия ударов БПЛА и угроза продовольственной безопасности

По расчетам Reuters и информации двух отраслевых источников, производство автомобильного бензина в России упало до уровня, эквивалентного лишь около 65% среднего сезонного потребления. Причиной тому стала вынужденная остановка крупных НПЗ из-за разрушения от ударов дронов.

Из-за резкого сокращения запасов правительству приходится вручную распределять лимиты во избежание дефицита продуктов на полках супермаркетов.

По словам Александра Новака, правительственные чиновники согласовали необходимость предоставления приоритета при поставке топлива именно для транспорта, который доставляет пищевые продукты в крупные розничные сети. Чиновник объяснил, что такой шаг важен во избежание порчи пищи, а также для предотвращения дополнительных логистических затрат, которые впоследствии могли бы спровоцировать рост потребительских цен.

Обычно российские органы власти выдают топливные карты, по которым водители могут заправлять свои автомобили. Эти лимиты будут перераспределяться в пользу критически важной логистики.

Проблемы с дизелем для аграриев и влияние на экономику

Александр Новак также отметил, что созданная правительством специальная рабочая группа по преодолению топливного кризиса обсудила вопрос поставки дизельного топлива для сельскохозяйственного сектора, который сейчас проводит уборочную кампанию.

Центральный банк России уже официально признал, что падение объемов производства автомобильного топлива в стране окажет негативное влияние на экономический рост РФ по итогам второго квартала 2026 года.

Напомним, жатва в России оказалась под угрозой из-за нехватки горючего. Россия вошла в жатву 2026 года в условиях острого дефицита дизельного горючего. Это ставит под прямую угрозу как общие темпы уборки урожая, так и выживаемость мелких фермерских хозяйств.