Жатва в России оказалась под угрозой из-за нехватки топлива

Россия вошла в жатву 2026 года в условиях острого дефицита дизельного горючего. Это ставит под прямую угрозу как общие темпы уборки урожая, так и выживаемость мелких фермерских хозяйств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

Наиболее критическая ситуация фиксируется на юге страны-агрессора — в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области, где зерновые культуры созревают самыми первыми. Кроме того, топливный голод уже охватил Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Свердловскую области, Якутию и Башкортостан.

Темпы уборки отстают втрое, а посевные площади сократились.

Из-за нехватки дизеля темпы нынешней уборочной кампании в РФ отстают от прошлогодних показателей почти в три раза. По состоянию на 1 июля в России было обмолочено лишь 1,3–1,5 миллиона гектаров, в то время как на аналогичную дату 2025 года этот показатель составил 4,2–4,6 миллиона гектаров.

Несмотря на то, что заместитель главы российского правительства Дмитрий Патрушев публично отрицает наличие системных проблем в агросекторе, никакой официальной статистики по обмолоченным площадям или объемам собранного зерна чиновник так и не обнародовал.

К тому же топливный кризис наложился на всеобщее сокращение посевных площадей в РФ. По состоянию на 1 июня яровыми культурами засеяли на 11,3% меньше земли, чем в прошлом, а озимыми — на 7,4% меньше.

Строгие лимиты на АЗС и угроза потери урожая

Нехватка горючего существенно повышает риски срыва оптимальных агротехнических сроков. Для сбора созревших зерновых аграрии имеют всего 7–10 дней, после чего зерно осыпается, а летние дожди могут помешать выходу техники в поля. Представители агропромышленного комплекса Ростовской области уже прогнозируют потерю около 15% урожая из-за вынужденной затяжки процесса.

Ситуация усугубляется жесткими ограничениями на заправках:

Нормирование отпуска топлива: на российских АЗС ввели лимиты от 20 до 200 литров дизеля в одни руки. При этом заправлять горючее в канистры или другие резервуары операторы часто отказываются.

Недостаточность объемов: один современный комбайн за рабочую смену сжигает до 300 литров солярки. То есть установленные лимиты на АЗС не способны покрыть даже полный день работы одной единицы техники.

Логистический коллапс в отдаленных регионах: в Якутии фермеры вынуждены преодолевать расстояния в 200–300 километров только для того, чтобы приобрести разрешенные 200 литров горючего.

В самом бедственном положении оказались малые и средние хозяйства, не имеющие собственных нефтебаз для хранения резервов или долгосрочных контрактов напрямую с нефтеперерабатывающими заводами. Учитывая, что расходы на горючее составляют около 20% в себестоимости российского зерна, топливный кризис приведет к массовому падению рентабельности мелких производителей и ухудшению качества урожая.

Напомним, удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис и инфляцию в РФ. Стремительный рост цен и острая нехватка бензина и дизельного горючего в России стали прямым следствием успешных атак украинских беспилотников на ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы.