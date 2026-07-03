Дефицит горючего в РФ: 11 регионов и Крым отменяют автобусы и повышают тарифы

Масштабный дефицит горючего в России добрался до критически важной инфраструктуры. В настоящее время коллапс в работе общественного транспорта охватил не менее 11 регионов страны-агрессора, а также временно оккупированный Крым. Перевозчикам нечем заправлять автопарки, из-за чего люди часами ждут на остановках или ходят пешком.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишут российские медиа.

Только за последние две недели количество рейсов стремительно сократилось в десятке российских областей. Проблемы зафиксировали в следующих пунктах:

Калининградская область: один из ключевых перевозчиков урезал график по четырем основным направлениям, а популярный маршрут между Зеленоградском и Синявино вообще ликвидировали.

Курганская область: в поселке Светлый-2 количество рейсов упало вдвое. Из-за хаотичного расписания местное население вынуждено передвигаться между населенными пунктами пешком.

Калужская, Тульская и Ростовская области, Забайкальский край: пассажиров официально призывали "планировать поездки с учетом временных ограничений" из-за риска невыхода техники на линии.

Попытки замалчивания и резкий рост цен

Российские местные власти пытаются всячески скрывать реальные масштабы катастрофы. В Ивановской области чиновники признали проблему только после громкого скандала в соцсетях. В Хакасии отмену пригородных рейсов списали на "невыгодные тарифы", а в Воронежской области полупустые автовокзалы объяснили внезапными "техническими работами" на газовых АЗС.

Параллельно с дефицитом в России началась волна удорожания проезда. Транспортные компании пытаются компенсировать расходы по дефицитному топливу за счет пассажиров. Стоимость билетов уже официально повысилась во Владимирской, Иркутской, Курганской, Калужской и Ивановской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что бензин в регионах России уже дороже, чем в США. На фоне внутреннего дефицита стоимость горючего на российских заправках более чем в десяти регионах, в частности в Чечне и Тиве, превысила средние американские показатели.