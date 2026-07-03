Дефіцит пального в РФ: 11 регіонів та Крим скасовують автобуси і підвищують тарифи

Масштабний дефіцит пального в Росії дістався до критично важливої інфраструктури. Наразі колапс у роботі громадського транспорту охопив щонайменше 11 регіонів країни-агресора, а також тимчасово окупований Крим. Перевізники не мають чим заправляти автопарки, через що люди годинами чекають на зупинках або ходять пішки.

Як повідомляє Delo.ua, про це пишуть російські медіа.

Лише за останні два тижні кількість рейсів стрімко скоротилася в десятці російських областей. Проблеми зафіксували у таких пунктах:

Калінінградська область: один із ключових перевізників урізав графік за чотирма основними напрямками, а популярний маршрут між Зеленоградськом та Синявіно взагалі ліквідували.

Курганська область: у селищі Світлий-2 кількість рейсів упала вдвічі. Через хаотичний розклад місцеве населення змушене пересуватися між населеними пунктами пішки.

Калузька, Тульська та Ростовська області, Забайкальський край: пасажирів офіційно закликали "планувати поїздки з урахуванням тимчасових обмежень" через ризик невиходу техніки на лінії.

Спроби замовчування та різкий ріст цін

Російська місцева влада намагається всіляко приховувати реальні масштаби катастрофи. В Івановській області чиновники визнали проблему лише після гучного скандалу в соцмережах. У Хакасії скасування приміських рейсів списали на "невигідні тарифи", а у Воронезькій області напівпорожні автовокзали пояснили раптовими "технічними роботами" на газових АЗС.

Паралельно з дефіцитом у Росії почалася хвиля здорожчання проїзду. Транспортні компанії намагаються компенсувати витрати на дефіцитне пальне за рахунок пасажирів. Вартість квитків уже офіційно підвищили у Володимирській, Іркутській, Курганській, Калузькій та Івановській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бензин у регіонах Росії вже дорожчий, ніж у США. На тлі внутрішнього дефіциту вартість пального на російських заправках у понад десяти регіонах, зокрема в Чечні та Тиві, перевищила середні американські показники.