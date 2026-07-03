Бензин в регионах России уже дороже, чем в США: какая цена за литр

Топливный кризис повысил цены на АЗС в некоторых российских регионах до такого уровня, что они обогнали ценники на стелах в США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Сколько стоит бензин в России

В целом за прошедшую неделю в России цена на бензин выросла на 1,6%, а с начала июня – на 6,7%, что стало рекордом с 2009 года. Годовой рост цен приблизился к 20% и стал самым высоким за последние 16 лет.

По состоянию на конец июня в 12 субъектах РФ бензин АИ-92 стоил дороже его аналога в США. По данным Американской автомобильной ассоциации, цена на бензин Regular в США составляет в среднем 3,8470 доллара за галлон или 1,0164 доллара за литр. Это 78,32 рубля.

В то же время, в Якутии АИ-92 стоит 78,43 рубля за литр (1,01 долл.), что хоть и не намного, но дороже. В Забайкальском крае цена составляет 78,78 рубля за литр (также около 1,01 долл.), а в Сахалине и в Магаданской области – 79,05 и 79,91 рубля за литр соответственно (1,02 и 1,03 долл.).

Еще более высокие цены в Калмыкии и Кабардино-Балкарии – они составляют 80,52 рубля (1,04 долл.) и 81,24 рубля (1,05 долл.). На Камчатке бензин стоит 85,41 рубля за литр (1,10 долл.), а в Дагестане – 89,43 рубля (1,15 долл.). В Чечне цены скакнули до 90,22 рубля (1,16 долл.), а в Республике Тива – до 97,44 рубля (1,25 долл.).

От топливного кризиса страдают также оккупированные украинские территории. По данным Reuters, цены на бензин в Севастополе за последнюю неделю подскочили на 30%. По подсчетам издания, во многих регионах РФ розничные цены на бензин выросли до одного из самых высоких уровней в Европе.

Цены на АИ-92 в Крыму и Севастополе уже превысили американские – составляют 81,08 и 97,95 рубля за литр соответственно (1,04 и 1,26 долл.). При этом реальные цены на бензин на полуострове несколько раз превышают опубликованные в официальной статистике. По информации российских СМИ, они доходят до 199 рублей за литр (2,56 долл.) в Севастополе и 185–200 рублей (2,38–2,57 долл.) в целом по Крыму.

При этом оккупационные власти Крыма заявили, что в ближайшее время больших объемов горючего в продаже не ожидается, и призвали жителей оккупированного полуострова "набраться терпения".

Что известно о проблемах с горючим в России?

На фоне регулярных атак украинских дронов по российским НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре в России привели к тому, что в большинстве регионов РФ возник дефицит горючего – россиянам продают его с ограничениями.

Недавно глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил, что Россия может полностью запретить экспорт горючего из-за проблем на внутреннем рынке.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.