Через паливну кризу Росія пріоритетно виділятиме пальне для доставки продуктів

Уряд Росії обговорив питання пріоритетного забезпечення пальним транспортних засобів, які обслуговують великі торговельні мережі з продажу продуктів харчування. Таке рішення ухвалили на тлі масштабного дефіциту палива, що охопив усю країну.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, опубліковану Reuters.

Ці обговорення підкреслюють глибоку стурбованість російської влади паливною кризою, яку спровокували успішні атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру та нафтопереробні заводи Росії.

Наслідки ударів БпЛА та загроза продовольчій безпеці

За розрахунками Reuters та інформацією двох галузевих джерел, виробництво автомобільного бензину в Росії впало до рівня, який еквівалентний лише близько 65% від середнього сезонного споживання. Причиною цього стала вимушена зупинка великих НПЗ через руйнування від ударів дронів.

Через різке скорочення запасів уряду доводиться вручну розподіляти ліміти, щоб уникнути дефіциту продуктів на полицях супермаркетів.

За словами Олександра Новака, урядовці узгодили необхідність надання пріоритету при постачанні палива саме для транспорту, який доставляє харчові продукти до великих роздрібних мереж. Посадовець пояснив, що такий крок є важливим задля уникнення псування їжі, а також для запобігання додатковим логістичним витратам, які згодом могли б спровокувати зростання споживчих цін.

Зазвичай російські органи влади видають паливні картки, за якими водії можуть заправляти свої автомобілі. Наразі ці ліміти перерозподілятимуть на користь критично важливої логістики.

Проблеми з дизелем для аграріїв та вплив на економіку

Олександр Новак також зазначив, що створена урядом спеціальна робоча група з подолання паливної кризи обговорила питання постачання дизельного пального для сільськогосподарського сектору, який наразі проводить збиральну кампанію.

Центральний банк Росії вже офіційно визнав, що падіння обсягів виробництва автомобільного палива в країні негативно вплине на економічне зростання РФ за підсумками другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, жнива в Росії опинилися під загрозою через нестачу пального. Росія увійшла в жнива 2026 року в умовах гострого дефіциту дизельного пального. Це ставить під пряму загрозу як загальні темпи збирання врожаю, так і виживання дрібних фермерських господарств.