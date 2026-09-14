Около 28 тысяч переселенцев нашли работу в этом году: сколько воспользовались программами поддержки

За 8 месяцев 2026 через Государственную службу занятости трудоустроили 28 тысяч внутренне перемещенных лиц. Около 10 тысяч из них нашли работу благодаря программам поддержки работодателей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Служба занятости.

Трудоустройство ВПЛ

Всего за этот период услугами Государственной службы занятости воспользовались 72 тысячи внутренне перемещенных граждан.

Больше всего ВПЛ обращались за помощью по трудоустройству в трех областях:

Днепропетровской - 8 тысяч человек;

Харьковской – почти 7 тысяч;

Донецкой – 6,3 тысячи.

Из 28 тысяч трудоустроенных ВПЛ 9,7 тысяч получили работу у работодателей, которые воспользовались программой компенсации за трудоустройство переселенцев. Еще 1 тысяча человек были трудоустроены по программе компенсации работодателям затрат на оплату труда.

Обучение и гранты

По данным госслужбы занятости, почти 2 тысячи ВПЛ в этом году получили ваучеры на обучение, еще почти 6 тысяч прошли профессиональное обучение.

Для начала или развития собственного дела переселенцы получили 827 микрогрантов и 96 грантов.

Кроме того, более 14 тысяч ВПЛ приняли участие в краткосрочных общественно полезных работах. Еще 1,6 тысяч раз они участвовали в общественных и других работах временного характера.

Напомним, Государственная служба занятости за первые семь месяцев 2026 года предоставила услуги почти 65,6 тысячам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом каждый третий перемещенный человек при содействии ведомства успешно нашел работу.