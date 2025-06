Трудоустройство ВПЛ в Киеве: только 27% переселенцев нашли работу в столице

Киев является пристанищем для 426 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что составляет 10% от всех ВПЛ в Украине. Однако только 27% из них имеют работу, а еще 17% активно ее ищут.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение председателя Совета ВПЛ Киева Ольги Алтуниной.

"Когда мы посмотрели статистику Центра занятости (ГЦЗ), мы увидели, что за последние 3 года он помог найти работу 8400 переселенцам. Цифра очень маленькая", — подчеркнула она на форуме Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, который состоялся в Киеве.

По данным Совета ВПЛ Киева, в столице, где находится 246 тысяч ВПЛ трудоспособного возраста, ГЦЗ за три года трудоустроил только 61 человек, а 381 человек получил микрогранты.

Находящиеся в Киеве 11% ВПЛ трудоустроены по предыдущему месту жительства, 10% работают дистанционно, 3% переехали вместе с работодателем.

Ситуация осложняется тем, что 76% семей имеют в своем составе социально уязвимые группы, 40% семей находятся за чертой бедности и вынуждены экономить даже на питании.

Среди основных препятствий для трудоустройства ВПЛ в Киеве Алтунина назвала:

Дискриминация и пристрастное отношение (32% опрошенных).

(32% опрошенных). Нехватка работы по специальности , особенно для переселенцев из Донецкой, Луганской и Харьковской областей, специальности которых часто неактуальны для киевского рынка труда.

, особенно для переселенцев из Донецкой, Луганской и Харьковской областей, специальности которых часто неактуальны для киевского рынка труда. Проблемы с документами об образовании или их утрата в результате оккупации или боевых действий.

об образовании или их утрата в результате оккупации или боевых действий. Высокая конкуренция с местными жителями.

Алтунина предлагает разработать отдельную программу трудоустройства ВПЛ или создать отдельный раздел в Нацстратегии занятости, развивать публично-частное партнерство в сфере трудоустройства, локальные программы занятости ВПЛ, проводить мониторинг эффективности существующих программ и иметь обратную связь. Председатель Совета ВПЛ Киева также отметила усиление информирования и правопросветительства перемещенных лиц.

Напомним, с начала 2025 года при содействии Государственной службы занятости трудоустроено 3000 ВПЛ. Программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей, которым было возмещено 72 млн грн.