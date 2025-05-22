Программа компенсаций для работодателей помогла трудоустроить более 5 тысяч ВПЛ

В январе-апреле 2025 года государственная программа компенсаций для работодателей способствовала трудоустройству более 5,2 тысяч внутренне перемещенных лиц, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.

В целом, по данным Государственной службы занятости, более 13 тысяч ВПЛ уже нашли работу в этом году, что на 7% превышает прошлогодний показатель.

По состоянию на 22 мая в службу занятости обратились уже 54 тысячи переселенцев. Всего за первые четыре месяца года услуги службы получили 50 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Отдельно зафиксирован рост в трудоустройстве лиц со статусом безработного по программе компенсации расходов на оплату труда — более 400 человек, что на 76% больше, чем в прошлом. Лидером по приросту услуг стал Житомирский центр занятости.

Среди регионов, наиболее активно привлекающих ВПЛ к программе компенсаций для работодателей, отметились Луганская, Закарпатская, Сумская и Полтавская области.

Также растет интерес к образовательным возможностям и профобучению. За четыре месяца количество выданных ваучеров на обучение выросло на 30% — до 1,3 тысячи. К профессиональному обучению привлечены почти 2,4 тысячи человек, что на 5% больше, чем в прошлом.

Еще более 1 тысячи внутренне перемещенных лиц приняли участие в общественных и временных работах, что демонстрирует рост на 23%.

Добавим, с начала 2025 года при содействии Государственной службы занятости трудоустроено 3000 ВПЛ. Программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей, которым было возмещено 72 млн грн.