Програма компенсацій для роботодавців допомогла працевлаштувати понад 5 тисяч ВПО

У січні–квітні 2025 року державна програма компенсацій для роботодавців сприяла працевлаштуванню понад 5,2 тисячі внутрішньо переміщених осіб, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості.

Загалом, за даними Державної служби зайнятості, більше ніж 13 тисяч ВПО вже знайшли роботу цього року, що на 7% перевищує торішній показник.

Станом на 22 травня до служби зайнятості звернулися вже 54 тисячі переселенців. Усього протягом перших чотирьох місяців року послуги служби отримали 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Окремо зафіксовано ріст у працевлаштуванні осіб зі статусом безробітного за програмою компенсації витрат на оплату праці — понад 400 людей, що на 76% більше, ніж торік. Лідером за приростом послуг став Житомирський центр зайнятості.

Серед регіонів, які найактивніше залучають ВПО до програми компенсацій для роботодавців, відзначилися Луганська, Закарпатська, Сумська та Полтавська області.

Також зростає інтерес до освітніх можливостей та профнавчання. Упродовж чотирьох місяців кількість виданих ваучерів на навчання зросла на 30% — до 1,3 тисячі. До професійного навчання залучено майже 2,4 тисячі осіб, що на 5% більше, ніж торік.

Ще понад 1 тисяча внутрішньо переміщених осіб взяли участь у громадських та тимчасових роботах, що демонструє зростання на 23%.

Додамо, з початку 2025 року за сприяння Державної служби зайнятості працевлаштовано 3000 ВПО. Програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористалися 1700 роботодавців, яким було відшкодовано 72 млн грн.