Цьогоріч держава вже виплатила 127 млн грн компенсацій за працевлаштування ВПО

З початку 2025 року понад 3000 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування 5500 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Держава вже виплатила їм 127 млн грн.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"З початку цього року понад 3 000 підприємців скористались програмою. Вони працевлаштували 5 500 ВПО, 250 з яких — люди з інвалідністю. Держава компенсувала їм загалом 127 млн грн", — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Працевлаштування переселенців

Найбільше внутрішньо переміщених осіб було працевлаштовано в рамках цієї програми в Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.

Розмір компенсації, яку отримує роботодавець за працевлаштування особи, що набула статусу ВПО після 24 лютого 2022 року, складає 8 тисяч гривень.

Для отримання компенсації роботодавець має:

Укласти трудовий договір (у тому числі за сумісництвом) або гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою; Подати заяву через портал "Дія" або в паперовій формі в центрі зайнятості за місцем здійснення господарської діяльності разом з усіма необхідними документами.

Що відомо про програму

Програму компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб уряд запровадив у квітні 2022 року, на період дії воєнного стану.

Її мета — сприяти швидшій адаптації переселенців у безпечніших регіонах та підвищити рівень зайнятості в країні.

У межах ініціативи держава компенсує роботодавцю витрати у розмірі мінімальної заробітної плати — наразі це 8 000 гривень — за кожного працевлаштованого ВПО протягом трьох місяців. У випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю компенсаційний період продовжується до шести місяців.

Виконання програми забезпечує Державна служба зайнятості.

Нагадаємо, в Україні готують до запуску нову програму під назвою "єЖиття", яка буде спрямована на розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб.

Нова програма сфокусується на питанні забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Крім того, програма включатиме доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності ВПО за новим місцем проживання.