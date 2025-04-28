В Україні запустять нову програму для підтримки переселенців: що відомо

В Україні розробляють нову програму "єЖиття", спрямовану на вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, пише "Укрінформ".

Про що нова програма

Зазначається, що нова програма «єЖиття» сфокусується на питанні забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, програма включатиме доступ до освітніх, соціальних і медичних послуг, а також створення можливостей для підприємницької діяльності ВПО за новим місцем проживання.

За словами Рябікіна, особлива увага в програмі приділятиметься збереженню локальної ідентичності переселенців з тимчасово окупованих територій.

Як розповів урядовець, офіційно презентують програму "єЖиття" після її схвалення президентом України та всіма залученими стейкхолдерами.

Скільки ВПО в Україні

Рябикін також зазначив, що майже 19% території України з 2014 року є тимчасово окупованою, що спричинило переміщення понад 2,8 мільйона людей на підконтрольні території.

Але наразі існує розбіжність у даних щодо кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні. За реєстрами Міністерства соціальної політики їх налічується 4,6 мільйона, тоді як за даними Міжнародної організації міграції — 3,5 мільйона.

"Пріоритетом наразі є встановлення точної кількості переміщених осіб з окупованих територій та визначення їхніх потреб у житлі, соціальній інтеграції та інших сферах, тому Мінрозвитку спільно з Мінсоцполітики та Мінцифри працює над оновленням реєстрів ВПО для формування ефективної державної політики на основі достовірних даних", - наголосив Рябикін.

Зауважимо, на початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити "зрозумілу людям" програму підтримки ВПО.

Коментуючи доручення глави держави, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначила, що питання житла для ВПО сьогодні "можна описати одним словом – безнадія".

Як писало Delo.ua, з 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла . Допомога призначається за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової підтримки. Але оформляти субсидію на оренду житла для ВПО можна буде лише за офіційними договорами оренди.

Тому за три місяці субсидією на оренду житла скористалось лише кілька десят родин, хоча за роз'ясненнями в соціальні служби звертаються сотні людей щоденно.