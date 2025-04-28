В Украине запустят новую программу поддержки переселенцев: что известно

В Украине разрабатывают новую программу "єЖиття", направленную на решение проблем внутренне перемещенных лиц ( ВПЛ ) и реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябыкин, пишет "Укринформ".

О чем новая программа

Отмечается, что новая программа "єЖиття" сфокусируется на вопросе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, программа будет включать доступ к образовательным, социальным и медицинским услугам, а также создание возможностей для предпринимательской деятельности ВПЛ по новому месту жительства.

По словам Рябикина, особое внимание в программе будет уделяться сохранению локальной идентичности переселенцев с временно оккупированных территорий.

Как рассказал чиновник, официально представят программу "єЖиття" после ее одобрения президентом Украины и всеми привлеченными стейкхолдерами.

Сколько ВПЛ в Украине

Рябыкин также отметил, что почти 19% территории Украины с 2014 года временно оккупирована, что повлекло за собой перемещение более 2,8 миллиона человек на подконтрольные территории.

Но в настоящее время существует расхождение данных относительно количества внутренне перемещенных лиц в Украине. По реестрам Министерства социальной политики их насчитывается 4,6 миллиона, тогда как по данным Международной организации миграции – 3,5 миллиона.

"Приоритетом сейчас является установление точного количества перемещенных лиц с оккупированных территорий и определение их потребностей в жилье, социальной интеграции и других сферах, поэтому Минразвития совместно с Минсоцполитики и Минцифры работает над обновлением реестров ВПЛ для формирования эффективной государственной политики на основе достоверных данных", — подчеркнул Рябин.

Отметим, в начале февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать "понятную людям" программу поддержки ВПЛ.

Комментируя поручение главы государства, глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что вопрос жилья для ВПЛ сегодня "можно описать одним словом – безнадежность".

Как писало Delo.ua, с 29 января заработал новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц – субсидия на аренду жилья. Помощь назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой поддержке. Но оформлять субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно будет только по официальным договорам аренды.

Поэтому за три месяца субсидией на аренду жилья воспользовалось всего несколько десятков семей, хотя за разъяснениями в социальные службы обращаются сотни людей ежедневно.