Понад 800 тисяч працездатних ВПО поки не мають роботи — Мінсоцполітики

За даними Мінсоцполітики, 860 тисяч внутрішьо переміщених осіб (ВПО), які можуть працювати, поки не мають роботи. З них – лише 63 тисячі звернулися до центрів зайнятості у 2024 році. Це – виклик, який потребує системних рішень.

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Про це повідомило Міністерство соціальної політики України під час експертної дискусії "Інтеграція ВПО на ринку праці: від тимчасових рішень до сталої зайнятості".

Міністерство соціальної політики України, разом із партнерами, Фондом Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine, урядом Великої Британії British Embassy Kyiv та UA Experts, працює над створенням ефективних механізмів для їхньої економічної інтеграції.

Як зазначили у відомстві, щоб ВПО змогли працевлаштуватися, потрібен комплексний набір дій. Держава вже реалізовує низку програм, що допомагають із житлом, доглядом за дітьми та соціальною підтримкою, зокрема:

здійснюються виплати с убсиді й на оренду житла для ВПО, що створює стабільні умови для працевлаштування осіб ;

убсиді на оренду житла для ВПО, що створює стабільні умови для працевлаштування осіб діє п ослуга " муніципальна няня " доступна для переселенців незалежно від місця проживання. Це не лише підтримка для батьків, а й можливість для нянь офіційно працювати та доглядати кількох дітей одночасно. Держава відшкодовує вартість послуги у розмірі однієї мінімальної заробітної плати ;

ослуга муніципальна няня доступна для переселенців незалежно від місця проживання. Це не лише підтримка для батьків, а й можливість для нянь офіційно працювати та доглядати кількох дітей одночасно. Держава відшкодовує вартість послуги у розмірі однієї мінімальної заробітної плати діють п ослуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО з інвалідністю та похилого віку, що надаються за принципом " гроші ходять за людиною ";

ослуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО з інвалідністю та похилого віку, що надаються за принципом гроші ходять за людиною впроваджено п рограм у " Прихисток " , яка допомагає ВПО знайти тимчасове житло в інших містах, а також забезпечує грошову компенсацію від держави власникам житла, які розміщують у себе переселенців безоплатно.

"Формування стійкої зайнятості для ВПО – це не лише питання економічного розвитку, а й важливий крок до зміцнення соціальної згуртованості. Саме завдяки ефективній співпраці держави, бізнесу, міжнародних партнерів та громадського сектору можна створити умови, в яких кожен зможе реалізувати свій потенціал", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, з початку 2025 року за сприяння Державної служби зайнятості працевлаштовано 3000 внутрішньо переміщених осіб. Програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористалися 1700 роботодавців, яким було відшкодовано 72 млн грн.