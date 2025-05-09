В этом году государство уже выплатило 127 млн грн компенсаций за трудоустройство ВПЛ

С начала 2025 года более 3000 работодателей получили компенсацию за трудоустройство 5500 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государство уже выплатило им 127 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"С начала этого года более 3 000 предпринимателей воспользовались программой. Они трудоустроили 5 500 ВПЛ, 250 из которых — люди с инвалидностью. Государство компенсировало им в общей сложности 127 млн грн", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Трудоустройство переселенцев

Больше всего внутри перемещенных лиц было трудоустроено в рамках этой программы в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Размер компенсации, которую получает работодатель за трудоустройство лица, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

Для получения компенсации работодатель должен:

Заключить трудовой договор (в том числе по совместительству) или гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом; Подать заявление через портал "Дія" или в бумажной форме в центре занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности вместе со всеми необходимыми документами.

Что известно о программе

Программу компенсаций за трудоустройство внутренне перемещенных лиц правительство ввело в апреле 2022 года, на период действия военного положения.

Ее цель — содействовать более быстрой адаптации переселенцев в более безопасных регионах и повысить уровень занятости в стране.

В рамках инициативы государство компенсирует работодателю расходы в размере минимальной заработной платы — сейчас это 8 000 гривен — за каждого трудоустроенного ВПЛ в течение трех месяцев.

Выполнение программы обеспечивает Государственная служба занятости.

Напомним, в Украине готовят к запуску новую программу под названием "еЖизнь", которая будет направлена на решение проблем внутренне перемещенных лиц.

Новая программа сфокусируется на вопросе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Кроме того, программа будет включать доступ к образовательным, социальным и медицинским услугам, а также создание возможностей для предпринимательской деятельности ВПЛ по новому месту жительства.