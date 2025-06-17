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Працевлаштування ВПО в Києві: лише 27% переселенців знайшли роботу у столиці

робота
Лише 27% переселенців знайшли роботу у столиці / Depositphotos

Київ є прихистком для 426 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що становить 10% від усіх ВПО в Україні. Проте, лише 27% з них мають роботу, а ще 17% активно її шукають.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення голови Ради ВПО м.Києва Ольги Алтуніної.

"Коли ми подивилися статистику Центру зайнятості (ДЦЗ), ми побачили, що за останні 3 роки він допоміг знайти роботу 8400 переселенців. Цифра дуже маленька", - наголосила вона на форумі Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, що відбувся у вівторок в Києві. 

За даними Ради ВПО м.Києва, у столиці, де перебуває 246 тисяч ВПО працездатного віку, ДЦЗ за три роки працевлаштував лише 61 особу, а 381 особа отримала мікрогранти.  

11% ВПО, що знаходяться в Києві, працевлаштовані за попереднім місцем проживання, 10% працюють дистанційно, 3% переїхали разом з роботодавцем.

Ситуація ускладнюється тим, що 76% сімей мають у своєму складі соціально вразливі групи, 40% родин знаходяться за межею бідності та змушені економити на навіть на харчуванні.

Серед основних перешкод для працевлаштування ВПО в Києві Алтуніна назвала:

  • Дискримінація та упереджене ставлення (32% опитаних).
  • Нестача роботи за фахом, особливо для переселенців з Донецької, Луганської та Харківської областей, чиї спеціальності часто неактуальні для київського ринку праці.
  • Проблеми з документами про освіту або їхня втрата внаслідок окупації чи бойових дій.
  • Висока конкуренція з місцевими мешканцями.

Алтуніна пропонує розробити окрему програму працевлаштування ВПО або створити окремий розділ в Нацстратегії зайнятості, розвивати публічно-приватне партнерство у сфері працевлаштування, локальні програми зайнятості ВПО, проводити моніторинг ефективності наявних програм та мати зворотній зв’язок. Голова Ради ВПО м.Києва також наголосила на посиленні інформування та правопросвітництві переміщених осіб.

Нагадаємо, з початку 2025 року за сприяння Державної служби зайнятості працевлаштовано 3000 ВПО. Програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористалися 1700 роботодавців, яким було відшкодовано 72 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб